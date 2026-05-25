عن "حزب الله".. ماذا قال أمين عام "التعاون الخليجي"؟

25-05-2026 | 14:22
عن حزب الله.. ماذا قال أمين عام التعاون الخليجي؟
A+
A-
دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم محمد البديوي، الاثنين، بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، والتي تناولت الشأن الداخلي لمملكة البحرين، واعتبرها تدخلاً غير مقبول في شؤون دولة عضو في المجلس.
وقال البديوي في بيان، إن "هذه التصريحات غير مسؤولة وتمس سيادة مملكة البحرين"، مشيراً إلى "ثبوت تورط عناصر مرتبطة بتلك الجهات في أعمال تخابر مع الحرس الثوري الإيراني بهدف تنفيذ أعمال إرهابية وعدائية داخل البحرين".


وأكد الأمين العام أن دول مجلس التعاون "تعتبر حزب الله بجميع قادته وفصائله وتنظيماته منظمة إرهابية"، وفق قرار المجلس الصادر عام 2016، وذلك بسبب ما قال إنها "أنشطة عدائية تشمل تجنيد الشباب، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتن والتحريض على العنف".


وشدد البديوي على رفض مجلس التعاون "لكافة الممارسات التي من شأنها تهديد أمن واستقرار الجمهورية اللبنانية"، محذرا من أن "محاولات إبقاء لبنان في حالة من الفوضى والانقسام لن تكون مقبولة إقليمياً أو دوليا".


واختتم بتأكيد دعم مجلس التعاون للخطوات الإصلاحية في لبنان، قائلاً إن المجلس "يدعم الجهود التي يقودها الرئيس جوزيف عون والحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام"، داعيا مختلف القوى السياسية اللبنانية إلى "الالتفاف حول الدولة ودعم مسار الإصلاح بما يحقق الاستقرار والازدهار للشعب اللبناني".
