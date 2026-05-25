عن "حزب الله".. ماذا قال أمين عام "التعاون الخليجي"؟

دان لمجلس التعاون لدول العربي جاسم محمد البديوي، الاثنين، بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم ، والتي تناولت الشأن الداخلي لمملكة البحرين، واعتبرها تدخلاً غير مقبول في شؤون دولة عضو في المجلس.

وقال البديوي في بيان، إن "هذه التصريحات غير مسؤولة وتمس سيادة مملكة البحرين"، مشيراً إلى "ثبوت تورط عناصر مرتبطة بتلك الجهات في أعمال تخابر مع بهدف تنفيذ أعمال إرهابية وعدائية داخل البحرين".





وأكد الأمين العام أن دول مجلس التعاون "تعتبر بجميع قادته وفصائله وتنظيماته منظمة إرهابية"، وفق قرار المجلس الصادر عام 2016، وذلك بسبب ما قال إنها "أنشطة عدائية تشمل تجنيد الشباب، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتن والتحريض على العنف".