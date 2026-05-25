أمنياً.. ماذا فعل الجيش بشأن المطار؟

عُلم أنَّ الجيش أجرى دورات جديدة لعناصره في ، وذلك في إطار تعزيز حماية أمن لمواجهة أي أحداثٍ مفاجئة.

وذكرت المعلومات أن الدورات التي تمّت تشمل كيفية التعامل مع أي عملية أمنية تحصلُ داخل حرم المطار، بما في ذلك إحباط عملية تفجير، توقيف مطلوبين إلى جانب أمورٍ أخرى.

وتعتبرُ هذه الخطوات من صلب كتيبة الحراسة والمدافعة عن المطار، فيما المهمات التي تقوم بها العناصر هناك كثيرة وعديدة وتشمل توقيفات تطال مطلوبين بشكل خاص.