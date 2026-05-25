تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

من نقابة خبراء السير.. تحذير يهمّ المواطنين

Lebanon 24
25-05-2026 | 16:41
A-
A+
من نقابة خبراء السير.. تحذير يهمّ المواطنين
من نقابة خبراء السير.. تحذير يهمّ المواطنين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
طلبت نقابة خبراء السير في بيان، من جميع الخبراء "الإبلاغ فوراً عن أي حادث يتبيّن فيه وجود شخص منتحل صفة خبير سير محلف لدى المحاكم، أو يقوم بممارسة أعمال الخبرة خلافاً للأصول القانونية".
 
 
ودعت النقابة الخبراء إلى "التواصل مباشرة مع أمين السر أو أحد أعضاء النقابة أو النقيب شخصياً فور حصول أي حالة مماثلة، لمتابعة الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنتحل وبحق كل من يوقّع أو يتعاون معه في التقارير الصادرة عنه".
Advertisement


أيضاً، طلبت النقابة تزويدها بكافة التفاصيل المتوفرة، ومنها مكان الحادث وتاريخه والطرف الذي قام بالتكليف وأنواع المركبات المعنية وأي تفاصيل إضافية تساعد النقابة على التحرك الفوري واتخاذ الإجراءات المناسبة.



وطلبت من الخبراء الاحتفاظ ببطاقتهم النقابية وإبرازها للمواطنين عند الكشف على الحوادث، تأكيداً لصفاتهم القانونية كخبراء سير محلفين لدى المحاكم.
 
 
وستقوم النقابة بالتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة لتوعية المواطنين وطلب التأكد من هوية الخبير عبر إبراز بطاقته النقابية عند حضوره إلى مكان الحادث، حفاظاً على حقوق المواطنين ومنعاً لأي عملية انتحال صفة.

مواضيع ذات صلة
كنعان يستقبل وفد خبراء السير ويبحث تنظيم المهنة وتصحيح الأتعاب
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 04:32:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير من نقابة عمال البناء
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 04:32:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير من وزارة الأشغال... ودعوة إلى المواطنين
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 04:32:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... تحذير من الجيش إلى المواطنين
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 04:32:48 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

وسائل الإعلام

المعن

كيداً

زويد

مارس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-05-25
Lebanon24
16:41 | 2026-05-25
Lebanon24
16:38 | 2026-05-25
Lebanon24
16:30 | 2026-05-25
Lebanon24
16:29 | 2026-05-25
Lebanon24
16:07 | 2026-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24