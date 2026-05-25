من نقابة خبراء السير.. تحذير يهمّ المواطنين

طلبت نقابة خبراء السير في بيان، من جميع الخبراء "الإبلاغ فوراً عن أي حادث يتبيّن فيه وجود شخص منتحل صفة خبير سير محلف لدى المحاكم، أو يقوم بممارسة أعمال الخبرة خلافاً للأصول القانونية".

ودعت النقابة الخبراء إلى "التواصل مباشرة مع أمين السر أو أحد أعضاء النقابة أو النقيب شخصياً فور حصول أي حالة مماثلة، لمتابعة الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنتحل وبحق كل من يوقّع أو يتعاون معه في التقارير الصادرة عنه".

أيضاً، طلبت النقابة تزويدها بكافة التفاصيل المتوفرة، ومنها مكان الحادث وتاريخه والطرف الذي قام بالتكليف وأنواع المركبات المعنية وأي تفاصيل إضافية تساعد النقابة على التحرك الفوري واتخاذ الإجراءات المناسبة.







وطلبت من الخبراء الاحتفاظ ببطاقتهم النقابية وإبرازها للمواطنين عند الكشف على الحوادث، تأكيداً لصفاتهم القانونية كخبراء سير محلفين لدى المحاكم.

وستقوم النقابة بالتواصل مع المختلفة لتوعية المواطنين وطلب التأكد من هوية الخبير عبر إبراز بطاقته النقابية عند حضوره إلى مكان الحادث، حفاظاً على حقوق المواطنين ومنعاً لأي عملية انتحال صفة.



