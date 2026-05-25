تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قانون الإيجارات يشعل مواجهة جديدة بين المالكين والمستأجرين

Lebanon 24
25-05-2026 | 23:11
A-
A+
قانون الإيجارات يشعل مواجهة جديدة بين المالكين والمستأجرين
قانون الإيجارات يشعل مواجهة جديدة بين المالكين والمستأجرين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت سلوى بعلبكي في" النهار": رغم صدور قانون الإيجارات الجديد للأماكن السكنية وغير السكنية، ووضعه جدولا زمنيا واضحا لإنهاء العقود القديمة تدريجا، لا يزال الملف واحدا من أكثر الملفات الاجتماعية والقانونية حساسية وتعقيدا في لبنان. فالخلاف بين الجانبين تجاوز تفسير مواد القانون أو آليات تطبيقه، ليتحول إلى مواجهة مفتوحة بين طرفين يرى كل منهما نفسه الضحية الفعلية لعقود طويلة من السياسات الاستثنائية والأزمات الاقتصادية المتراكمة.
Advertisement
الاعتصام الذي نفذته لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في شارع الحمرا في بيروت، وقطع الطريق والمسيرة الاحتجاجية التي شارك فيها مستأجرون سكنيون وغير سكنيين وأصحاب محال ومهن حرة، عكسا- وإن اقتصرت المشاركة على عدد متواضع من المحتجين- حجم الاحتقان المتصاعد مع اقتراب مراحل جديدة من تطبيق القانون. يأتي ذلك في وقت لا تزال اللجان والصندوق وآليات التنفيذ موضع أخذ ورد، فيما يواصل المالكون المطالبة بتطبيق القانون واسترداد أملاكهم بعد عقود من التمديد القسري.
رفضا لـ"القوانين التهجيرية"
المعتصمون في شارع الحمرا تحت شعار "رفض القوانين التهجيرية وسياسات الاقتلاع الاجتماعي"، أكدوا "التمسك بحق السكن وحق العمل والاستقرار الاجتماعي"، ورفض تحويل "بيوت الناس ومحالهم إلى سلعة بيد الكارتيل العقاري والمضاربين والسماسرة”، في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان.
رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين كاسترو عبد الله أكد أن "المستأجرين في لبنان لن يُهجروا ولن يستسلموا"، واصفا معركة الدفاع عن السكن والعمل بأنها "معركة كرامة ووجود".
ورأى أن ما يحصل يشكل "مشروع تهجير اجتماعي يستهدف الفقراء وذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى وأصحاب المؤسسات الصغيرة والحرفيين"، متهما ما سماه "تحالف المال السياسي والكارتيل العقاري" بدفع الأمور في هذا الاتجاه.
ورفضت اللجنة "الأحكام القضائية التي تتجاهل الواقع الاقتصادي والاجتماعي الكارثي"، متسائلة عن كيفية تنفيذ قوانين إيجارات "تهجيرية" في غياب اللجان والصندوق وآليات التطبيق، ومعتبرة أن "القانون التهجيري سقط عمليا استنادا إلى المادة 58 منه".
في المقابل، بدت حادة مواقف نقابة المالكين من  التحركات الاحتجاجية، إذ أكد رئيس النقابة باتريك رزق الله لـ"النهار" أن "بعض الجهات التي تدعي تمثيل المستأجرين تعتمد سياسة ضربني وبكى سبقني واشتكى، علما أن المالكين هم الذين تكبدوا الخسائر الفعلية طوال أكثر من 40 عاما نتيجة القوانين الاستثنائية".
وأشار إلى أن قانون الإيجارات الأخير أضاف "12 سنة جديدة من المعاناة" للمالكين من دون أي تعويض فعلي أو إنصاف حقيقي لحق الملكية، مذكرا بأن "المالك ليس صندوق إعاشة ولا بديلا من الدولة".
وفي ما يتعلق بالصندوق، أوضح أن "المالكين لم يحصلوا على أي بدلات عن المستأجرين الذين تقدموا بطلبات استفادة، بسبب تعطيل اللجان القضائية وعدم انتظام عملها"، معتبرا أن "تحميل المالك مسؤولية هذا التعطيل يشكل تضليلا للرأي العام".
أما المعالجة العادلة فتنطلق في رأيه من "تعويض المالكين الخسائر التي تكبدوها طوال العقود الماضية، سواء من الدولة اللبنانية التي شرعت القوانين الاستثنائية أو من المستأجرين القدامى الذين استمروا بالإشغال لقاء بدلات زهيدة".
الملف في عهدة القضاء
رزق الله أوضح أن الملف بات اليوم "في عهدة القضاء اللبناني"، معربا عن ثقته بوضع حد لما وصفها بـ"المهزلة الحقوقية والاجتماعية المستمرة منذ عقود".
فالمالك بدوره "يعاني ظروفا اقتصادية ومعيشية ويحتاج إلى مداخيل أملاكه للعيش بكرامة"، مشددا على أن "التحركات الحالية لا تعبّر عن غالبية المستأجرين، بل عن قلة قليلة لا يتجاوز عددها عشرات الأشخاص".
ودعا المعترضين إلى توجيه مطالبهم نحو الدولة اللبنانية بدل تحميل المالكين كلفة الحلول، معتبرا أن النقابة "ماضية في تطبيق القانون واسترداد الحقوق كاملة"، سواء عبر الاتفاقات الرضائية أو عبر القضاء.
وإذ كشف أن مئات الاتفاقات الرضائية وقعت بالفعل بين المالكين والمستأجرين، أكد أن "الأمور تجري وفق القانون، إما رضاء وإما قضاء، ولحظة خروج من انتهت مهل تمديدهم بالقانون باتت قريبة".
مواضيع ذات صلة
نقابة المالكين: ملف الإيجارات القديمة لا يجوز أن يبقى رهينة الاستغلال
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 08:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
غنابري يشعل مواجهة مدريد: لا نخشى هجومهم
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 08:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المالكين: احترام القانون وتطبيقه المدخل الوحيد لتحقيق العدالة
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 08:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: ليس مطلوبا وضع الجيش في مواجهة اي طرف لكن يجب تطبيق القانون
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 08:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

قانون الإيجارات

لجنة الدفاع

اللبنانية

عبد الله

رزق الله

بعلبكي

الحمرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-05-26
Lebanon24
00:47 | 2026-05-26
Lebanon24
00:45 | 2026-05-26
Lebanon24
23:13 | 2026-05-25
Lebanon24
23:02 | 2026-05-25
Lebanon24
23:01 | 2026-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24