في طرابلس.. كان يحاول تنفيذ عملية سرقة فسقط من على سطح مبنى

تعرّض أحد الأشخاص فجر اليوم الثلاثاء لحادثة سقوط من على سطح مبنى في منطقة طريق المئتين في مقابل ثانوية الملعب ما أدى إلى وفاته على الفور، وفق ما أفادت مندوبة " ".وبحسب المعلومات، فإن الرجل كان يحاول تنفيذ عملية سرقة داخل المبنى، إلا أن أحد السكان اكتشف أمره، فحاول الفرار عبر الصعود إلى سطح المبنى قبل أن يسقط إلى الأسفل.وأشارت المصادر إلى أن سيارة كانت بانتظاره في المكان لاذت بالفرار بعد الحادثة، ما يرجّح فرضية ارتباطه بعصابة سرقة.وقد حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً في الحادثة.