لمواجهة مسيّرات "الحزب" المفخخة.. إسرائيل تتزود بالشباك الواقية!

أورد تقرير نشرته صحيفة " " الإسرائيلية عن تصاعد القلق داخل الجيش من تهديد الطائرات المسيّرة المفخخة على ، مع تزايد الطلب على الشباك الواقية المستخدمة لاعتراض المسيّرات.وقال إيال مايروفيتش، المشرف على مركز دعم الجنود في ، إن عشرات الوحدات العسكرية داخل طلبت تزويدها بشباك مخصصة للحماية من المسيّرات الانتحارية.ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي وضع مواصفات خاصة لهذه الشباك، التي تُستخدم عادة في مواقع البناء لمنع سقوط الأجسام الثقيلة، مشيراً إلى أن الطلب الكبير تسبب بنقص في المخزون المتوفر.وأضاف التقرير أن بعض الجنود اضطروا إلى اللجوء إلى شباك الصيد التي يستخدمها الصيادون في والكيبوتسات الشمالية، لاستخدامها كوسيلة حماية مؤقتة ضد الطائرات المسيّرة.وأضاف التقرير أن استمرار هجمات المسيّرات على سبب حالة متزايدة من القلق بين الجنود والسكان في شمال ، مع شكاوى من نقص الحماية وتزايد الشعور بـ"التخلي".كما نقلت الصحيفة عن سكان في المناطق الحدودية مخاوفهم من استمرار الحياة اليومية والدراسة تحت تهديد دائم من المسيّرات والهجمات الحدودية.