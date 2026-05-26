Najib Mikati
لبنان

لمواجهة مسيّرات "الحزب" المفخخة.. إسرائيل تتزود بالشباك الواقية!

26-05-2026 | 00:47
لمواجهة مسيّرات الحزب المفخخة.. إسرائيل تتزود بالشباك الواقية!
A+
A-
أورد تقرير نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية  عن تصاعد القلق داخل الجيش الإسرائيلي من تهديد الطائرات المسيّرة المفخخة على الجبهة الشمالية، مع تزايد الطلب على الشباك الواقية المستخدمة لاعتراض المسيّرات.
وقال إيال مايروفيتش، المشرف على مركز دعم الجنود في الشمال، إن عشرات الوحدات العسكرية داخل جنوب لبنان طلبت تزويدها بشباك مخصصة للحماية من المسيّرات الانتحارية.

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي وضع مواصفات خاصة لهذه الشباك، التي تُستخدم عادة في مواقع البناء لمنع سقوط الأجسام الثقيلة، مشيراً إلى أن الطلب الكبير تسبب بنقص في المخزون المتوفر.

وأضاف التقرير أن بعض الجنود اضطروا إلى اللجوء إلى شباك الصيد التي يستخدمها الصيادون في بحيرة طبريا والكيبوتسات الشمالية، لاستخدامها كوسيلة حماية مؤقتة ضد الطائرات المسيّرة.

وأضاف التقرير أن استمرار هجمات المسيّرات على الجبهة اللبنانية سبب حالة متزايدة من القلق بين الجنود والسكان في شمال إسرائيل، مع شكاوى من نقص الحماية وتزايد الشعور بـ"التخلي".

كما نقلت الصحيفة عن سكان في المناطق الحدودية مخاوفهم من استمرار الحياة اليومية والدراسة تحت تهديد دائم من المسيّرات والهجمات الحدودية.
هآرتس: الجيش الإسرائيلي بدأ باستخدام مسيرات مزودة بشباك لاعتراض مسيرات حزب الله المفخخة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: مسيّرة مفخخة لحزب الله أصابت محيط موقع برأس الناقورة شمالي إسرائيل دون إصابات
"هآرتس": الجيش الإسرائيليّ يبدأ بنشر مسيّرات اعتراضيّة مجهّزة بشبكات للتصدّي لمسيّرات "حزب الله" المفخّخة
لمواجهة مسيّرات "الحزب".. هذا ما يحصل عسكريا داخل إسرائيل
