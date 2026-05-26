رسالة من قاسم الى "البيئة الحاضنة"

26-05-2026 | 01:30
لفت مصدر وزاري الى ان ما قاله امين عام حزب الله  الشيخ نعيم قاسم عن اسقاط الحكومة في الشارع، هو مجرد رفع لسقف الخطاب السياسي الموجّه الى البيئة الحاضنة، رداً على اجتماع يوم الجمعة المقبل في البنتاغون، اذ انه من غير المنطقي، بحسب المصدر، ان يمرّ الاجتماع من دون ان تعلّق عليه قيادة الحزب.
واكد المصدر ان بإمكان الشيخ نعيم قاسم الطلب من وزراء الحزب الاستقالة من الحكومة قبل الوصول الى الحديث عن اسقاطها في الشارع، الا ان الحزب في الواقع متمسك بهذه الحكومة وبالحقائب التي يشغلها اكثر من اي وقت مضى، كونه لا يضمن العودة والمشاركة في اي حكومة مقبلة اذا استمرت الاوضاع على هذا المنوال.
وختم المصدر بالقول:إن موقف قاسم من الحكومة لا يشمل رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة امل، اذ ان الرئيس بري متمسك بالحكومة وبالمؤسسات الدستورية، باعتباره لاعباً اساسياً وتأسيسياً في المرحلة الجديدة المقبلة.
 
لبنان

خاص

رادار لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

هذه الحكومة

الرئيس بري

نعيم قاسم

البنتاغون

نبيه بري

حزب الله

رئيس بري

