رسالة من قاسم الى "البيئة الحاضنة"

لفت مصدر وزاري الى ان ما قاله امين عام حزب الله الشيخ عن اسقاط الحكومة في الشارع، هو مجرد رفع لسقف الخطاب السياسي الموجّه الى البيئة الحاضنة، رداً على اجتماع يوم الجمعة المقبل في ، اذ انه من غير المنطقي، بحسب المصدر، ان يمرّ الاجتماع من دون ان تعلّق عليه قيادة الحزب.واكد المصدر ان بإمكان الشيخ نعيم الطلب من وزراء الحزب الاستقالة من الحكومة قبل الوصول الى الحديث عن اسقاطها في الشارع، الا ان الحزب في الواقع متمسك بهذه الحكومة وبالحقائب التي يشغلها اكثر من اي وقت مضى، كونه لا يضمن العودة والمشاركة في اي حكومة مقبلة اذا استمرت الاوضاع على هذا المنوال.وختم المصدر بالقول:إن موقف قاسم من الحكومة لا يشمل وحركة امل، اذ ان متمسك بالحكومة وبالمؤسسات الدستورية، باعتباره لاعباً اساسياً وتأسيسياً في المرحلة الجديدة المقبلة.