بدأ بتعبئة جنوده.. الجيش الإسرائيلي يستعد لضرب بيروت مُجدداً

أكد مصدر إسرائيلي مطلع ان الجيش يستعد لتوسيع عملياته وغاراته في خلال الأيام المقبلة.ولفت المصدر إلى أن تلك التحركات المرتقبة "تُنسَّق مع "، وفق ما نقلت شبكة " ".كما أضاف أن الجيش الإسرائيلي يدفع أيضاً باتجاه استئناف الضربات على العاصمة ، واستهداف قيادات بارزة في " " داخلها.وتابع أن النهج العسكري الأكثر تشدداً يهدف إلى مواجهة تهديد الطائرات المسيّرة التابعة للحزب، بما في ذلك الطائرات المسيرة المعتمدة على الألياف البصرية، والتي واجهت صعوبة في التعامل معها.إلى ذلك، أعلنت هيئة البث ان الجيش الإسرائيلي بدأ بتعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته في لبنان، مشيرة إلى انه طلب من الجنود الذين سرحوا في الأيام الأخيرة الالتحاق بالخدمة الاحتياطية فورا.