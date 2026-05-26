تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حين يتحول لبنان إلى صندوق رسائل بين واشنطن وطهران

جاد الحاج - Jad El Hajj

|
Lebanon 24
26-05-2026 | 04:00
A-
A+
حين يتحول لبنان إلى صندوق رسائل بين واشنطن وطهران
حين يتحول لبنان إلى صندوق رسائل بين واشنطن وطهران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم يعد ممكناً التعامل مع ما يجري على الجبهة اللبنانية باعتباره مجرد تصعيد عسكري مرتبط بالجنوب أو بردود متبادلة ضمن قواعد اشتباك معروفة. فالمشهد الإقليمي كلّه يتحرك على إيقاع مرحلة شديدة الحساسية، تختلط فيها المفاوضات بالنار، وتتحول فيها الجبهات المفتوحة إلى أدوات ضغط تُستخدم لتحسين الشروط السياسية قبل رسم أي تفاهمات كبرى في المنطقة. ومن هنا تحديداً، تبدو الساحة اللبنانية اليوم في قلب الاشتباك غير المعلن بين واشنطن وطهران.
Advertisement

هذا ما يفسّر، بحسب مصادر مطّلعة، الارتفاع المفاجئ في مستوى العدوان الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين، بالتزامن مع عودة الحديث عن مسارات تفاوضية جديدة تتصل بإيران وملفات المنطقة. فتل أبيب لا تتعامل مع لبنان كجبهة منفصلة، بل كساحة قابلة للاستخدام السياسي والأمني كلما احتاجت إلى رفع الضغط أو تعديل موازين التفاوض، فيما تبدو الإدارة الأميركية مستفيدة من هذا التصعيد لتحسين شروطها الإقليمية من دون الانخراط المباشر في المواجهة.

وفي هذا السياق، جاء إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رفع وتيرة الضربات ضد "حزب الله" وتكثيف العمليات العسكرية في لبنان ليؤكد أن إسرائيل تتجه نحو مرحلة أكثر عدوانية، تتجاوز الرسائل العسكرية التقليدية. ومن جهة أخرى لم يعد خافياً حجم الضغط الذي يمارسه وزراء اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية لدفع الأمور نحو توسيع الحرب، وخصوصاً بعد المواقف الأخيرة لإيتمار بن غفير، التي عكست بوضوح وجود مساعٍ إسرائيلية حثيثة لدفع واشنطن نحو منح "تل أبيب" هامشاً أوسع لاستهداف لبنان، رغم استمرار الحديث عن وقف إطلاق النار.

وبحسب المعلومات، فإن إيران أبلغت الأميركيين بشكل مباشر أن أي تصعيد إسرائيلي واسع، خصوصاً إذا طال بيروت أو الضاحية الجنوبية، سيؤدي إلى تراجع طهران عن الموافقة على الاتفاق الجاري تداوله حالياً. كما أبلغت واشنطن أنه لا يمكن الذهاب نحو توقيع تفاهمات أو استكمال جولات تفاوضية فيما تستمر إسرائيل باستخدام الساحة اللبنانية كأداة ضغط عسكرية وسياسية.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن الإيرانيين نقلوا رسالة أكثر وضوحاً تتعلق بحدود التصعيد المقبول. فاستهداف بيروت أو توسيع بنك الأهداف جغرافياً لن يُنظر إليه في طهران كحدث لبناني داخلي أو كجزء من معركة منفصلة، بل كتحول إقليمي يستوجب إعادة تقييم شاملة لمسار التفاوض ولطريقة التعامل مع إسرائيل في المرحلة المقبلة.

وفي موازاة ذلك، تتزايد المؤشرات إلى أن "تل أبيب" تحاول خلق مناخ حرب أوسع يتجاوز الميدان اللبناني نفسه. فحالة الاستنفار داخل الجبهة الداخلية الإسرائيلية، التحذيرات الموجهة للمستوطنين، إقفال المدارس في شمال فلسطين المحتلة، وتسويق الحديث عن عمليات عسكرية بأسماء وتصنيفات جديدة، كلها عناصر تعكس محاولة إسرائيلية واضحة لتهيئة الداخل والخارج لمرحلة قد تكون أكثر اتساعاً وخطورة.

لكن خلف هذا المشهد، تبدو الحسابات الأميركية أكثر تعقيداً. فالرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يريد، بحسب أوساط سياسية متابعة، إنهاء المواجهة مع إيران من دون مكاسب إسرائيلية واضحة سياسياً وأمنياً. لذلك، تتحول الضغوط العسكرية في لبنان والمنطقة إلى جزء من عملية ابتزاز سياسي للعرب، عبر وضعهم أمام خيارين: إما الانخراط في مسار التطبيع والتسويات بالشروط الأميركية ـ الإسرائيلية، أو إبقاء المنطقة تحت تهديد دائم بالحرب والتصعيد والانفجار الأمني.

من هنا، لا تبدو المعركة الحالية مرتبطة فقط بلبنان أو بإيران أو حتى بسلاح "حزب الله"، بل بمحاولة فرض شرق أوسط جديد تُستخدم فيه الحروب والضغوط الاقتصادية والأمنية لإعادة تشكيل التوازنات السياسية في المنطقة، ودفع الدول العربية تدريجياً نحو القبول بواقع تصبح فيه إسرائيل المرجعية الأمنية والسياسية الأولى في المنطقة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الفجوات مستمرة بين واشنطن وطهران
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 14:35:25 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: الفجوات ما زالت قائمة بين واشنطن وطهران بشأن الاتفاق
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 14:35:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الباكستانية: الصين تثمن جهود باكستان في تسهيل وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 14:35:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مسودة التفاهم النهائية بين واشنطن وطهران: إنهاء العمليات العسكرية وخفض التصعيد على جميع الجبهات الإقليمية
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 14:35:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الأميركيين

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد الحاج - Jad El Hajj

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-05-26
Lebanon24
07:29 | 2026-05-26
Lebanon24
07:27 | 2026-05-26
Lebanon24
07:22 | 2026-05-26
Lebanon24
07:19 | 2026-05-26
Lebanon24
07:04 | 2026-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24