نفّذ عمليات سلب بقوّة السلاح في جبل لبنان.. وشعبة المعلومات توقفه

أعلنت المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي انه وفي إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قطعات لمكافحة الجرائم وتوقيف مرتكبيها على مختلف الأراضي ، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات سلب بقوّة السلاح في عدّة مناطق ضمن ، بعدما انتشر فيديو على يوثّق إقدامه على تنفيذ عملية سلب بقوّة السلاح في محلّة سدّ .على الأثر، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمكّنت من توقيفه في محلّة حيّ السلّم، ويُدعى:ب. ع. (مواليد العام 1997، لبناني)وذلك على متن درّاجة آلية نوع جي آر دون لوحات (تبيّن أنّها مسروقة).كما تبيّن أنّه من أصحاب السوابق بجرائم سرقة وسلب ومخدّرات، وبحقّه 6 مذكّرات عدلية بجرم إطلاق نار.بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ العديد من عمليات السلب بقوّة السلاح في مناطق ، من بينها العملية المذكورة في سدّ البوشرية، مستخدمًا الدرّاجة الآلية التي أوقف على متنها. كما صرّح بأنّه اشتراها من أحد الأشخاص، وبأنّه باع المسدّس المستخدم في العملية في محلّة ، واعترف أيضًا بتعاطي المخدّرات.أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ، بناءً على إشارة .