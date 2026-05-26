كلام قاسم يثير مخاوف من “ارتداد إلى الداخل”... وتباين في موقف الحزب

Advertisement

تصاعدت في الساعات الأخيرة القراءة السياسية لكلام لـحزب ، حيث اعتبرت أوساط سياسية أن نبرة التهديد الواردة في خطابه تعكس مؤشرات على تحوّل في مقاربة الحزب للمرحلة المقبلة، في ظل التعقيدات المرتبطة بالمفاوضات الإقليمية والدولية الجارية.وبحسب هذه الأوساط، فإن ما ورد في الخطاب لا يمكن فصله عن فكرة “الارتداد إلى الداخل” في حال لم تأتِ نتائج التفاوض بما ينسجم مع مصالح الحزب، سواء على مستوى النفوذ السياسي أو التوازنات الداخلية في ، ما يعكس – وفق التوصيف – هامش مناورة ضيق يزداد انكشافه مع كل تطور إقليمي.وتلفت المصادر إلى أن هذا الخطاب يكشف في المقابل عن حالة من التخبط داخل بنية القرار في الحزب، بين خطاب تصعيدي موجه للخارج ورسائل داخلية تهدف إلى تثبيت الردع السياسي، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية والإقليمية على أكثر من مستوى.وتخلص الأوساط إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيداً من التوتر في الخطاب السياسي، مع سعي كل طرف إلى تحسين شروطه قبل أي تسوية محتملة، ما يجعل لبنان في قلب معادلة شديدة الحساسية.