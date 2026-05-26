لبنان
كلام قاسم يثير مخاوف من “ارتداد إلى الداخل”... وتباين في موقف الحزب
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
26-05-2026
|
03:45
تصاعدت في الساعات الأخيرة القراءة السياسية لكلام
الأمين العام
لـحزب
الله الشيخ
نعيم قاسم
، حيث اعتبرت أوساط سياسية أن نبرة التهديد الواردة في خطابه تعكس مؤشرات على تحوّل في مقاربة الحزب للمرحلة المقبلة، في ظل التعقيدات المرتبطة بالمفاوضات الإقليمية والدولية الجارية.
وبحسب هذه الأوساط، فإن ما ورد في الخطاب لا يمكن فصله عن فكرة “الارتداد إلى الداخل” في حال لم تأتِ نتائج التفاوض بما ينسجم مع مصالح الحزب، سواء على مستوى النفوذ السياسي أو التوازنات الداخلية في
لبنان
، ما يعكس – وفق التوصيف – هامش مناورة ضيق يزداد انكشافه مع كل تطور إقليمي.
وتلفت المصادر إلى أن هذا الخطاب يكشف في المقابل عن حالة من التخبط داخل بنية القرار في الحزب، بين خطاب تصعيدي موجه للخارج ورسائل داخلية تهدف إلى تثبيت الردع السياسي، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية والإقليمية على أكثر من مستوى.
وتخلص الأوساط إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيداً من التوتر في الخطاب السياسي، مع سعي كل طرف إلى تحسين شروطه قبل أي تسوية محتملة، ما يجعل لبنان في قلب معادلة شديدة الحساسية.
