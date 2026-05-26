تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كلام قاسم يثير مخاوف من “ارتداد إلى الداخل”... وتباين في موقف الحزب

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-05-2026 | 03:45
A-
A+
كلام قاسم يثير مخاوف من “ارتداد إلى الداخل”... وتباين في موقف الحزب
كلام قاسم يثير مخاوف من “ارتداد إلى الداخل”... وتباين في موقف الحزب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تصاعدت في الساعات الأخيرة القراءة السياسية لكلام الأمين العام لـحزب الله الشيخ نعيم قاسم، حيث اعتبرت أوساط سياسية أن نبرة التهديد الواردة في خطابه تعكس مؤشرات على تحوّل في مقاربة الحزب للمرحلة المقبلة، في ظل التعقيدات المرتبطة بالمفاوضات الإقليمية والدولية الجارية.
Advertisement

وبحسب هذه الأوساط، فإن ما ورد في الخطاب لا يمكن فصله عن فكرة “الارتداد إلى الداخل” في حال لم تأتِ نتائج التفاوض بما ينسجم مع مصالح الحزب، سواء على مستوى النفوذ السياسي أو التوازنات الداخلية في لبنان، ما يعكس – وفق التوصيف – هامش مناورة ضيق يزداد انكشافه مع كل تطور إقليمي.

وتلفت المصادر إلى أن هذا الخطاب يكشف في المقابل عن حالة من التخبط داخل بنية القرار في الحزب، بين خطاب تصعيدي موجه للخارج ورسائل داخلية تهدف إلى تثبيت الردع السياسي، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية والإقليمية على أكثر من مستوى.

وتخلص الأوساط إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيداً من التوتر في الخطاب السياسي، مع سعي كل طرف إلى تحسين شروطه قبل أي تسوية محتملة، ما يجعل لبنان في قلب معادلة شديدة الحساسية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
كلمة مرتقبة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عند الساعة 11:30 من قبل ظهر اليوم
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 14:35:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"نعيم قاسم مستهدف".. إقرأوا آخر كلام إسرائيلي عن "الحزب"
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 14:35:45 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم بطائرة مسيّرة قرب وسط موسكو يثير مخاوف أمنية
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 14:35:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بين المسرح والخدعة.. "The Electric Kiss" يثير تبايناً في كان السينمائي
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 14:35:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

حزب الله الشيخ نعيم قاسم

الأمين العام

الله الشيخ

نعيم قاسم

حزب الله

قاسم

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-05-26
Lebanon24
07:29 | 2026-05-26
Lebanon24
07:27 | 2026-05-26
Lebanon24
07:22 | 2026-05-26
Lebanon24
07:19 | 2026-05-26
Lebanon24
07:04 | 2026-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24