تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لماذا ترغب اسرائيل في توسيع الحرب؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
26-05-2026 | 05:00
A-
A+
لماذا ترغب اسرائيل في توسيع الحرب؟
لماذا ترغب اسرائيل في توسيع الحرب؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بدأت إسرائيل في الساعات الأخيرة الترويج بشكل واضح لفكرة توسيع الحرب على لبنان، وبات الحديث عن إعادة استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت مطروحاً بقوة داخل الإعلام الاسرائيلي وبين عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين. هذا التصعيد لا يبدو منفصلاً عن التطورات الميدانية والسياسية التي تشهدها المنطقة، بل يأتي ضمن محاولة إسرائيلية لإعادة رسم قواعد الاشتباك وفرض معادلات جديدة بعد أشهر من الاستنزاف المتبادل على الجبهة الجنوبية.
Advertisement


في المقام الأول، يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى رفع مستوى الضغط على حزب الله من خلال توسيع دائرة النار وإعادة استهداف مناطق تعتبر حساسة بالنسبة للحزب.

 فالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية تعترف بشكل غير مباشر بأن حزب الله تمكن خلال الفترة الماضية من توجيه ضربات يومية مؤلمة للجيش الإسرائيلي، سواء عبر استهداف المواقع العسكرية أو من خلال الضغط المستمر على المستوطنات الشمالية. لذلك، يرى نتنياهو أن الذهاب نحو تصعيد أكبر قد يسمح لإسرائيل بترميم قوة الردع التي تضررت بشكل واضح منذ بداية المواجهة الحالية.

أما الهدف الثاني، فيرتبط بالمسار السياسي الإقليمي، وتحديداً بالمفاوضات الإيرانية الأميركية. فنتنياهو يدرك أن أي تهدئة شاملة في لبنان قد تُفسَّر على أنها نتيجة تفاهمات دولية وإقليمية تشمل طهران وواشنطن، وهو ما يعارضه بشدة. لذلك، يحاول عرقلة أي اتفاق محتمل عبر إبقاء الجبهة اللبنانية مشتعلة ورفع مستوى التوتر إلى الحد الأقصى. ومن هنا يأتي الحديث عن استهداف الضاحية الجنوبية، لأن أي تصعيد كبير في بيروت قد يضع إيران أمام ضغط مباشر للرد أو على الأقل لاتخاذ موقف أكثر حدة، ما يهدد بتوسيع الحرب وإسقاط فرص التفاهم الأميركي الإيراني.
الهدف الثالث يتعلق بطريقة إدارة نتنياهو للمفاوضات غير المباشرة. فهو يعتمد سياسة رفع سقف التصعيد إلى أقصى درجة ممكنة قبل الدخول في أي تسوية. بمعنى آخر، عندما يصبح قصف الضاحية الجنوبية لبيروت مطروحاً بشكل جدي، فإن التراجع لاحقاً إلى مستوى أقل من التصعيد قد يُقدَّم على أنه تنازل إسرائيلي أو خطوة تهدئة، ما يمنح نتنياهو هامشاً واسعاً للمناورة السياسية أمام الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي.


تبدو إسرائيل اليوم أمام محاولة واضحة لتغيير قواعد المواجهة، لكن أي توسع للحرب يحمل مخاطر كبيرة على المنطقة بأكملها، خصوصاً أن كل الأطراف تدرك أن الانزلاق نحو مواجهة شاملة قد يفتح الباب أمام مرحلة غير مسبوقة من التصعيد الإقليمي.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
إسرائيل ترغب في استئناف الحرب على إيران
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 17:20:57 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: إسرائيل نسّقت مع أميركا توسيع الضربات ضد "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 17:20:57 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: إسرائيل تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن توسيع العمليات العسكرية في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 17:20:57 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا أصبح بحر قزوين ذا أهمية بالغة في كل من الحرب الأوكرانية والحرب الإيرانية؟
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 17:20:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:07 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:36 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:56 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:19 | 2026-05-26
Lebanon24
10:00 | 2026-05-26
Lebanon24
10:00 | 2026-05-26
Lebanon24
09:55 | 2026-05-26
Lebanon24
09:50 | 2026-05-26
Lebanon24
09:36 | 2026-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24