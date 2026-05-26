|
لبنان

الأمن العام حذّر من التفاعل مع حساب على "فيسبوك" او الاستجابة للإعلانات الصادرة عنه

Lebanon 24
26-05-2026 | 03:40
أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه، في إطار الرصد والمتابعة المستمرة للأنشطة الإلكترونية المشبوهة، تبيّن وجود حساب على موقع "فيسبوك" يحمل اسم "aurora CONSULTING FIRM" يقوم بنشر إعلانات ممولة تستهدف أشخاصًا من ذوي الخلفيات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى المهتمين بمجالات البحث الاستقصائي والتحليل الأمني.
وقد أظهرت المتابعة أن الحساب المذكور يدعو الراغبين إلى التسجيل عبر نموذج إلكتروني لجمع بيانات شخصية ومعلومات حساسة، كما يتضمن إشارات إلى آليات دفع باستخدام العملات الرقمية، ويطلب من المتقدمين تحميل ملفات أو مستندات خارجية بحجة الاطلاع على تفاصيل العمل. كما تبين أن الصفحة لا تحتوي على أي محتوى فعلي أو معلومات موثوقة تعكس طبيعة الجهة المشغلة لها أو نشاطها الحقيقي.
لذلك، تُحذّر المديرية العامة للأمن العام المواطنين والمقيمين من التفاعل مع هذه الصفحة أو الاستجابة للإعلانات الصادرة عنها أو الضغط على الروابط المرتبطة بها، لما قد يشكله ذلك من خطر على أمن بياناتهم الشخصية وخصوصية معلوماتهم.
وتدعو المديرية إلى توخي الحيطة والحذر عند التعامل مع أي عروض أو إعلانات إلكترونية مجهولة المصدر، والإبلاغ عن أي نشاط مماثل عبر القنوات الرسمية المعتمدة، حفاظًا على السلامة الرقمية والأمن المعلوماتي للجميع.
 
