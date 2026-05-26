تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
26
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
الأمن العام حذّر من التفاعل مع حساب على "فيسبوك" او الاستجابة للإعلانات الصادرة عنه
Lebanon 24
26-05-2026
|
03:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
المديرية العامة للأمن العام
أنه، في إطار الرصد والمتابعة المستمرة للأنشطة الإلكترونية المشبوهة، تبيّن وجود حساب على موقع "
فيسبوك
" يحمل اسم "
aurora
CONSULTING FIRM" يقوم بنشر إعلانات ممولة تستهدف أشخاصًا من ذوي الخلفيات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى المهتمين بمجالات البحث الاستقصائي والتحليل الأمني.
Advertisement
وقد أظهرت المتابعة أن الحساب المذكور يدعو الراغبين إلى التسجيل عبر نموذج إلكتروني لجمع بيانات شخصية ومعلومات حساسة، كما يتضمن إشارات إلى آليات دفع باستخدام العملات الرقمية، ويطلب من المتقدمين تحميل ملفات أو مستندات خارجية بحجة الاطلاع على تفاصيل العمل. كما تبين أن الصفحة لا تحتوي على أي محتوى فعلي أو معلومات موثوقة تعكس طبيعة الجهة المشغلة لها أو نشاطها الحقيقي.
لذلك، تُحذّر
المديرية العامة للأمن
العام المواطنين والمقيمين من التفاعل مع هذه الصفحة أو الاستجابة للإعلانات الصادرة عنها أو الضغط على الروابط المرتبطة بها، لما قد يشكله ذلك من خطر على أمن بياناتهم الشخصية وخصوصية معلوماتهم.
وتدعو المديرية إلى توخي الحيطة والحذر عند التعامل مع أي عروض أو إعلانات إلكترونية مجهولة المصدر، والإبلاغ عن أي نشاط مماثل عبر القنوات الرسمية المعتمدة، حفاظًا على السلامة الرقمية والأمن المعلوماتي للجميع.
مواضيع ذات صلة
ميزة جديدة من YouTube توقف الإعلانات عند ذروة التفاعل
Lebanon 24
ميزة جديدة من YouTube توقف الإعلانات عند ذروة التفاعل
26/05/2026 14:35:52
26/05/2026 14:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": قطع الطريق عند مفرق مجدلا في عكار بواسطة الإطارات المشتعلة احتجاجًا على الأحكام الصادرة في ملف العفو العام
Lebanon 24
"لبنان 24": قطع الطريق عند مفرق مجدلا في عكار بواسطة الإطارات المشتعلة احتجاجًا على الأحكام الصادرة في ملف العفو العام
26/05/2026 14:35:52
26/05/2026 14:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الصيني حذّر من احتمال نشوب "صراع" مع الولايات المتحدة بشأن تايوان
Lebanon 24
الرئيس الصيني حذّر من احتمال نشوب "صراع" مع الولايات المتحدة بشأن تايوان
26/05/2026 14:35:52
26/05/2026 14:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاعل واسع مع مشهد وفاة "وضحى" في "شارع الأعشى 2"
Lebanon 24
تفاعل واسع مع مشهد وفاة "وضحى" في "شارع الأعشى 2"
26/05/2026 14:35:52
26/05/2026 14:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
المديرية العامة للأمن العام
المديرية العامة للأمن
أعلنت المديرية العامة
المديرية العامة
الأمن العام
مديرية ال
✨ الخلف
فيسبوك
تابع
قد يعجبك أيضاً
في أميركا... هذا ما قِيلَ في تقرير جديد عن "حزب الله" ومسيّرات "FPV"
Lebanon 24
في أميركا... هذا ما قِيلَ في تقرير جديد عن "حزب الله" ومسيّرات "FPV"
07:30 | 2026-05-26
26/05/2026 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إستهداف سيارة في بلدة القرعون
Lebanon 24
بالفيديو... إستهداف سيارة في بلدة القرعون
07:29 | 2026-05-26
26/05/2026 07:29:30
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الجمهورية: الأضحى يعلّمنا ألّا نضحي بأولادنا ولا نهدر دماءهم
Lebanon 24
رئيس الجمهورية: الأضحى يعلّمنا ألّا نضحي بأولادنا ولا نهدر دماءهم
07:27 | 2026-05-26
26/05/2026 07:27:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمل" و"حزب الله": المقاومة والوحدة الوطنية أساس في حماية الوطن
Lebanon 24
"أمل" و"حزب الله": المقاومة والوحدة الوطنية أساس في حماية الوطن
07:22 | 2026-05-26
26/05/2026 07:22:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مهرجانات بيت الدين تُلغي فعاليات دورة العام 2026
Lebanon 24
مهرجانات بيت الدين تُلغي فعاليات دورة العام 2026
07:19 | 2026-05-26
26/05/2026 07:19:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"فرق انطلقت".. ماذا يجري قرب الضاحية؟
Lebanon 24
"فرق انطلقت".. ماذا يجري قرب الضاحية؟
16:07 | 2026-05-25
25/05/2026 04:07:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار إسرائيلي صدرَ بشأن لبنان.. توسيع عمليات وقصفٌ للمباني!
Lebanon 24
قرار إسرائيلي صدرَ بشأن لبنان.. توسيع عمليات وقصفٌ للمباني!
13:30 | 2026-05-25
25/05/2026 01:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" دخلَ مستوطنات إسرائيلية.. "قرية" هي البوابة المركزية!
Lebanon 24
"حزب الله" دخلَ مستوطنات إسرائيلية.. "قرية" هي البوابة المركزية!
15:36 | 2026-05-25
25/05/2026 03:36:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تُؤكّد علاقتها برجل أعمال: نعم سنتزوّج (صور)
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تُؤكّد علاقتها برجل أعمال: نعم سنتزوّج (صور)
08:56 | 2026-05-25
25/05/2026 08:56:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تصاعد الانتقادات داخل "الحزب"... المجلس السياسي غائب والبقاء في الحكومة بلا جدوى
Lebanon 24
تصاعد الانتقادات داخل "الحزب"... المجلس السياسي غائب والبقاء في الحكومة بلا جدوى
10:00 | 2026-05-25
25/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:30 | 2026-05-26
في أميركا... هذا ما قِيلَ في تقرير جديد عن "حزب الله" ومسيّرات "FPV"
07:29 | 2026-05-26
بالفيديو... إستهداف سيارة في بلدة القرعون
07:27 | 2026-05-26
رئيس الجمهورية: الأضحى يعلّمنا ألّا نضحي بأولادنا ولا نهدر دماءهم
07:22 | 2026-05-26
"أمل" و"حزب الله": المقاومة والوحدة الوطنية أساس في حماية الوطن
07:19 | 2026-05-26
مهرجانات بيت الدين تُلغي فعاليات دورة العام 2026
07:04 | 2026-05-26
قطع الطريق إحتجاجاً على تنظيم محضر ضبط بحقّه!
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
26/05/2026 14:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
26/05/2026 14:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
26/05/2026 14:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24