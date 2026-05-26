على الرغم من الأزمات.. لبنان ضمن أفضل 5 دول عربية في "جودة خدمات الصحة"

على الرغم من الأزمات التي يعيشها وهجرة الأدمغة التي يُعاني منها منذ سنوات طويلة، تمكّن من ان يحتل المرتبة الرابعة في العالم العربي من حيث جودة الرعاية الصحية، وذلك وفقاً لمؤشر الرعاية الصحية الصادر عن "نامبيو" لعام 2026.ويستند مؤشر الرعاية الصحية الصادر عن "نامبيو" إلى آراء المستخدمين وتجاربهم، بما في ذلك جودة الرعاية الطبية، الأطباء والطاقم الطبي، المعدات والبنية التحتية، وكفاءة النظام.وتصدرت القائمة عربياً بنسبة 73.6 بالمئة، ثم تليها 70.8 ، ثم 65.6، ومن ثم لبنان في المرتبة الرابعة بنسبة 63.7 بالمئة.أما عالميا فقد جاءت تايوان في المركز الأول، تليها ومن ثم .يُشار إلى ان هذا المؤشر ليس تصنيفًا رسميًا من ، بل مؤشر مجتمعي تفاعلي مبني على آراء عامة.