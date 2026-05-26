رئيس حزب سابق يرفع لهجته ...العقوبات الأميركية في الخلفية

Advertisement

عاد التبدل المفاجئ في موقف سياسي لبناني سابق من ملف المفاوضات مع وسلاح ليطرح علامات استفهام واسعة في الأوساط السياسية، لا سيما بعدما انتقل خلال فترة قصيرة من خطاب معتدل ضد "الحزب" إلى مواقف أكثر هجومية.وتقول مصادر سياسية إن هذا التحول لا يمكن فصله عن الخشية المتزايدة من الأميركية، خصوصاً في ظل التوتر القائم بين الرجل والإدارة الأميركية منذ أشهر، على خلفية مواقفه الأخيرة التي اعتُبرت داعمة لـحزب الله ورافضة لأي طرح داخلي أو خارجي يهدف إلى نزع سلاحه بالقوة أو فرض شروط عليه.وتلفت المصادر إلى أن موجة العقوبات الأميركية الأخيرة التي طالت شخصيات سياسية ونواباً على ارتباط بالحزب رفعت منسوب القلق لدى عدد من القوى ، بعدما بدا واضحاً أن تتجه إلى تشديد الضغوط على كل من يوفر غطاءً سياسياً أو إعلامياً للحزب.وبحسب المعطيات، فإن السابق يسعى حالياً إلى إعادة تموضع سياسي يخفف من حدة الاشتباك مع من جهة، ويحافظ في الوقت نفسه على خطوط التواصل مع بيئة حزب الله من جهة أخرى، خصوصاً مع ارتفاع منسوب الحديث عن مرحلة سياسية وأمنية شديدة الحساسية في والمنطقة.