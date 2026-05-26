في لبنان...إجراء أول استئصال رحم بواسطة روبوت

- يُواصل والمشيمة غير الطبيعية في "أوتيل ديو فرانس" تحقيق خطوات رائدة في الجراحة النسائية، من خلال إجراء أول استئصال رحم بواسطة CMR

وقال المستشفى في بيان انه "قد أُجريت هذه العملية المتطوّرة بنجاح على يد رئيس القسم، البروفسور ، بالتعاون مع الفريق الطبي والتمريضي في المستشفى، في إنجاز يُشكّل تقدّمًا نوعيًا في تطوير الجراحة النسائية الدقيقة طفيفة التوغّل في ".

واضاف: "تتيح هذه التكنولوجيا الروبوتية من تعافٍ أسرع، وتخفيف ملحوظ للآلام بعد الجراحة، وتقليل العوارض الجانبية، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والدقة الجراحية، من دون زيادة في مدة العملية مقارنةً بالجراحة التقليدية بالمنظار".

وختم البيان :انه "من خلال هذا الإنجاز الأول، يؤكد مستشفى أوتيل التزامه الدائم بتقديم طبّ يرتكز على التميّز والابتكار والسلامة وراحة المريضة".