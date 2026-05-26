المفتي عسيران: لبنان لا يقوم إلا بتعاون جميع أبنائه

توجّه مفتي والزهراني الشيخ في بيان "بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى اللبنانيين والمسلمين لمناسبة حلول المبارك"، سائلًا" الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير والأمن والاستقرار، وأن يحمل معه الفرج والطمأنينة للبنان وأهله".وأعلن اعتذاره عن "عدم تقبل التهاني بالعيد هذا العام، نظرًا للظروف الراهنة"، داعيًا إلى" التكاتف والتضامن بين أبناء الوطن في هذه المرحلة الدقيقة".وأكد المفتي عسيران "أهمية الحفاظ على والعيش المشترك"، مشددًا على أن " لا يقوم إلا بتعاون جميع أبنائه وتغليب لغة الحوار والمحبة، لما فيه مصلحة الوطن واستقراره".