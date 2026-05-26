بعد الإشكال في مغدوشة... بيانٌ للجيش

صدر عن البيان التالي:

بتاريخ ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٦، وقع إشكال في بلدة - نتيجة خلاف شخصي، تَخلله إطلاق نار ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص.على الفور، حضرت دورية من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال وأوقفت عددًا من المتورطين، وضبطت مسدسًا وكمية من الذخائر.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.