بيان لمصرف لبنان بشأن التدقيق الجنائي.. هذه تفاصيله



Advertisement

وأوضح المصرف في بيان أنّ المناقصة أُنجزت وفقًا لأحكام ، وتمّ إرساء التلزيم على شركة “Alvarez & Marsal Middle East Limited” بعد تقييم العروض من النواحي الإدارية والتقنية والمالية. أعلن استكمال إجراءات تلزيم مشروع التدقيق الجنائي المالي المتعلق ببعض العمليات المرتبطة بالأصول الأجنبية للمصرف خلال الفترة الممتدة بين الأول من تشرين الأول 2019 و31 كانون الأول 2023، وذلك بالتنسيق مع وزارتي المالية والعدل.وأوضح المصرف في بيان أنّ المناقصة أُنجزت وفقًا لأحكام ، وتمّ إرساء التلزيم على شركة “Alvarez & Marsal Middle East Limited” بعد تقييم العروض من النواحي الإدارية والتقنية والمالية.

وأشار البيان إلى أنّ التدقيق يندرج ضمن "جهد مؤسساتي مشترك" لإجراء تدقيق جنائي شامل للفترة التي شهدت “تدخلات مالية واسعة النطاق” من قبل مصرف لصالح جهات من القطاعين العام والخاص.



وبيّن المصرف أنّ نطاق التدقيق سيشمل برنامج الدعم الذي أقرّته الحكومات المتعاقبة، والأموال التي وضعها المصرف بتصرّف المؤسسات العامة والهيئات الحكومية، إضافة إلى التحويلات التي أجراها إلى المصارف التجارية عبر حساباتها الخارجية.



كما يهدف التدقيق إلى التحقق من قانونية التحويلات والمدفوعات، والتأكد من وصول الأموال إلى الجهات المستفيدة المصرّح لها، وعدم إساءة استعمال المال العام أو استخدامه خلافًا للأهداف المعلنة.



وأكد مصرف لبنان أنّ نتائج التدقيق ستساعد ووزارة العدل في ملاحقة أي حالات استفادة غير مشروعة من أموال الدعم، مشددًا على التزامه بمبدأ الشفافية والإفصاح، مع تعهده بإطلاع الرأي العام دوريًا على تقدم أعمال التدقيق.