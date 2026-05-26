إنخفاض في الحرارة وأمطار... هكذا سيُصبح الطقس إعتباراً من بعد ظهر يوم غدّ

تحذير: من نشاط سرعة الرياح يومي الخميس والجمعة ومن ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية. أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ طقساً ربيعيّاً مستقراً يُسيطر على مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات، يتقلب نسبياً اعتباراً من بعد ظهر يوم غد الأربعاء خاصة في المناطق الشمالية ويستمر حتى نهاية الاسبوع بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبياً الى منطقة للمتوسط.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر ايار بين ١٨ و ٢٧، بين ١٥و ٢٥، وزحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.تحذير: من نشاط سرعة الرياح يومي الخميس والجمعة ومن ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل يُذكرعلى الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة.

الأربعاء:

غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية والتي تنخفض بشكل تدريجي اعتباراً من بعد الظهر. يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الجبلية والشمالية.

الخميس:

غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل ملموس على الجبال وفي الداخل، يتوقع تساقط أمطارخفيفة متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية كما تنشط الرياح فيرتفع معها موج البحر.

الجمعة:

غائم جزئياً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح فتصل سرعتها لحدود ال ٥٥ كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر لحدود المترين، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية.