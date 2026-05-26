تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إنخفاض في الحرارة وأمطار... هكذا سيُصبح الطقس إعتباراً من بعد ظهر يوم غدّ

Lebanon 24
26-05-2026 | 05:24
A-
A+
إنخفاض في الحرارة وأمطار... هكذا سيُصبح الطقس إعتباراً من بعد ظهر يوم غدّ
إنخفاض في الحرارة وأمطار... هكذا سيُصبح الطقس إعتباراً من بعد ظهر يوم غدّ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ طقساً ربيعيّاً مستقراً يُسيطر على  لبنان مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات، يتقلب نسبياً اعتباراً من بعد ظهر يوم غد الأربعاء خاصة في المناطق الشمالية ويستمر حتى نهاية الاسبوع بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبياً الى منطقة الحوض الشرقي للمتوسط.  
Advertisement

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر ايار بيروت بين ١٨ و ٢٧، طرابلس بين ١٥و ٢٥، وزحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.

تحذير: من نشاط سرعة الرياح يومي الخميس والجمعة ومن ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية.
 
 
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  
غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل يُذكرعلى الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة.
الأربعاء:  
غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية والتي تنخفض بشكل تدريجي اعتباراً من بعد الظهر. يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الجبلية والشمالية.
الخميس:  
غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل ملموس على الجبال وفي الداخل، يتوقع تساقط أمطارخفيفة متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية كما تنشط الرياح فيرتفع معها موج البحر.
الجمعة:  
غائم جزئياً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح فتصل سرعتها لحدود ال ٥٥ كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر لحدود المترين، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الأمطار عائدة وإنخفاض ملحوظ في الحرارة... هكذا سيُصبح الطقس إبتداءً من بعد ظهر اليوم
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 17:22:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمطار عائدة... هكذا سيُصبح الطقس إبتداءً من يوم غدّ
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 17:22:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بدءًا من يوم غد.. الطقس سيتبدل وهكذا ستصبح درجات الحرارة
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 17:22:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الأمطار الغزيرة والثلوج... هكذا سيُصبح الطقس في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 17:22:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الحوض الشرقي

الشمالي

طرابلس

التيار

بيروت

الشمال

التيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:07 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:36 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:56 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:19 | 2026-05-26
Lebanon24
10:00 | 2026-05-26
Lebanon24
10:00 | 2026-05-26
Lebanon24
09:55 | 2026-05-26
Lebanon24
09:50 | 2026-05-26
Lebanon24
09:36 | 2026-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24