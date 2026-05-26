تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"معاريف": شمال إسرائيل أصبح مرة جديدة رهينة لـ"حزب الله"

Lebanon 24
26-05-2026 | 06:03
A-
A+
معاريف: شمال إسرائيل أصبح مرة جديدة رهينة لـحزب الله
معاريف: شمال إسرائيل أصبح مرة جديدة رهينة لـحزب الله photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ السفير والدبلوماسي الإسرائيلي مايكل هاراري، كشف في مقال نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة، أن "الوضع في لبنان يُظهِر غياب استراتيجية إسرائيلية واضحة ومتماسكة، فاستمرار القتال، في ظل ظروف مقيدة، ووقف إطلاق نار مُدِّد 45 يومًا بتوجيهات أميركية، لا يُجيب على سؤال أين تتجه إسرائيل، ورغم انطلاق جولة المفاوضات الجديدة بين بيروت وتل أبيب في واشنطن، والاتفاق على إنشاء آلية تنسيق بين جيشيّ الدولتين تحت إشراف أميركي، لكن على أرض الواقع، فالقتال مستمرّ، ويحصد أرواحًا".
Advertisement

وأضاف هاراري: "بينما تحصر إسرائيل هجماتها في جنوب لبنان، فإن "حزب الله" يُركز على أحدث نجاحاته ممثلة بالطائرات المسيّرة المتفجرة، صحيح أنه يُمكن لإسرائيل أن تتباهى ظاهريًا بنجاحها في إقامة مفاوضات سياسية مباشرة، مما يُعوّد الرأي العام لدى الجانبين، خاصة في لبنان، على فكرة وجود هذه المفاوضات، فإن استمرار الحملة العسكرية يبدو بأيدٍ مُقيدة جزئيًا، وغياب استراتيجية واضحة تجاه قوة حزب الله".

وأوضح أن "الحزب ينجح بإثبات عجز الحكومة عن إجبار إسرائيل على الانسحاب من الجنوب، كما أن الخسائر في صفوف اللبنانيين، واستمرار سياسة التدمير في قرى الجنوب، لا تُساعد بترسيخ فكرة أن الحكومة تسعى لتعزيز سيادة الدولة، لكن الأخطر من ذلك، أن شمال إسرائيل يُحتجز مرة أخرى رهينةً لـ"حزب الله" وإيران، مما يطرح تساؤلات حول سبب غياب سياسة إسرائيلية واضحة".

وأكد أنه "يُمكن الإشارة لثلاثة عوامل مُحتملة، يتعلق أولها بتغير النظرة الأمنية بعد هجوم السابع من تشرين الأوّل 2023، حيث بات يُنظر لسياسة الاحتواء على أنها فاشلة، وبالتالي يتعيّن على إسرائيل استخدام القوة في مواجهة أي تهديد، بما في ذلك السيطرة على أراضٍ عبر الحدود، ويبدو أن هذا التفاعل العاطفي لم يكن مصحوبًا بأي تفكير استراتيجي".

وأشار أن "العامل الثاني يتعلق بضيق هامش المناورة أمام واشنطن، فعلاقة نتنياهو وترامب وثيقة ومؤثرة، لكن في نهاية المطاف، تُجبر إسرائيل على التوافق مع المصالح الأميركية، أما العامل الثالث، وكما هو الحال دائمًا، فيتعلق بالوضع الداخلي في إسرائيل، ولاسيما الانتخابات المقبلة، وفي ظل هذه الظروف، لا تستطيع الحكومة أن تُظهر نفسها أمام الرأي العام بأنها "ضعيفة"، أو أنها تُفضل، لحسن الحظ، المسار الدبلوماسي على استخدام القوة".

وتساءل الكاتب عما يمكن "توقعه من الحكومة الإسرائيلية بأن تُدرك خطأها، وتتبنى استراتيجية سياسية تستغل تغير المزاج العام في بيروت، وهو موضوع مستبعد جدًا، كما لا ينبغي أن نتوقع ضغطًا من المعارضة الإسرائيلية، لأنها هي الأخرى لن ترغب في الظهور بمظهر المتساهل تجاه "حزب الله"، ولذلك من المتوقع أن يتوقف الكثير في الأشهر التي تسبق الانتخابات على موقف ترامب تجاه إيران، والساحتين اللبنانية والسورية". (عربي 21)
مواضيع ذات صلة
تقرير أوروبيّ يتحدّث عن مسيّرات "حزب الله": لبنان أصبح ساحة المعركة المركزيّة
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 17:23:06 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا عجزت إسرائيل عن السيطرة على أبرز معقلين لـ"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 17:23:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تساؤلات عن "جمعية" تابعة لـ"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 17:23:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الاقتراح المصري لـ"تجميد" سلاح "حزب الله": عرض من خارج السياق
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 17:23:06 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

اللبنانية

حزب الله

المعارضة

إسرائيل

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:07 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:36 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:56 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:19 | 2026-05-26
Lebanon24
10:00 | 2026-05-26
Lebanon24
10:00 | 2026-05-26
Lebanon24
09:55 | 2026-05-26
Lebanon24
09:50 | 2026-05-26
Lebanon24
09:36 | 2026-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24