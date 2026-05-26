تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بين أيار 2007 واليوم...لبنان يبحث عن "المظلة" المفقودة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
26-05-2026 | 06:18
A-
A+
بين أيار 2007 واليوم...لبنان يبحث عن المظلة المفقودة
بين أيار 2007 واليوم...لبنان يبحث عن المظلة المفقودة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حين تقرأ في صفحات أيار اللبناني، تتوقف طويلاً عند محطة السادس والعشرين منه عام 2007. هناك، في مخيم نهر البارد، كانت فصول تُكتب بالدم والنار، حيث خاض الجيش  أشرس مواجهاته ضد تنظيم إرهابي غريب عن نسيج البلاد وقيمها. في مثل هذا اليوم، ضاق الخناق على المسلحين مع إحكام الجيش لطوقه العسكري، إيذاناً ببدء مرحلة التطهير الدقيق للمقرات الأمنية التي تحصن فيها الإرهابيون.
Advertisement
ولم تكن العِبرة الأكبر من تلك المرحلة في التكتيك العسكري وحسب، بل في تلك "المظلة الشعبية" الشاملة التي احتضنت العسكر وجمعت اللبنانيين على قلب واحد، فذابت الخلافات السياسية أمام هيبة الدم والواجب.
واليوم، وفي ظل الحرب والموت، كم يحتاج لبنان إلى تلك المظلة الوطنية مجدداً! "مظلة الدولة"، كم يفتقد لبنان في لحظته الراهنة إلى ذلك الالتفاف الصادق والوعي الجامع الذي يتجاوز الحسابات الضيقة والمصالح الفئوية، لينقذ ما تبقى من هيكل البلاد، ويوقف شلال الموت والدمار.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ماذا كتبت" الاخبار" مساء اليوم عن مراسلتها المفقودة امال خليل؟
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 17:23:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن مصادر: الطياران قفزا بالمظلة بسلام بعد إصابة طائرتهما بنيران إيرانية
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 17:23:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجنوب من "القبعات الزرق" إلى مظلة "الناتو"
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 17:23:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة متفرغي "اللبنانية" أعلنت الإضراب يومي 6 و 7 أيار
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 17:23:13 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

نهر البارد

الشام

بالدم

جامع

بيون

الدم

شام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:07 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:36 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:56 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:19 | 2026-05-26
Lebanon24
10:00 | 2026-05-26
Lebanon24
10:00 | 2026-05-26
Lebanon24
09:55 | 2026-05-26
Lebanon24
09:50 | 2026-05-26
Lebanon24
09:36 | 2026-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24