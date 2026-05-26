تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تعميم صورة موقوف خطير... هل وقعتم ضحية أعماله؟

Lebanon 24
26-05-2026 | 06:51
A-
A+
تعميم صورة موقوف خطير... هل وقعتم ضحية أعماله؟
تعميم صورة موقوف خطير... هل وقعتم ضحية أعماله؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

قرابة الساعة 17:30 من تاريخ 21-5-2026، حضر شخص مجهول الهوية على متن دراجة آلية مجهولة المواصفات إلى إحدى الصيدليات في محلّة طريق صيدا القديمة – الحدت، بحجّة شراء دواء، ثم شهر مسدّسًا حربيًّا بوجه الموظفة، وسلب صندوق أموال المبيعات، وبداخله مبلغ قُدّر بحوالى 900 دولار أميركي وعشرة ملايين ليرة لبنانية، وفرّ إلى جهة مجهولة.

كذلك، بتاريخ 25-5-2026، أقدم المشتبه به على نشل حقيبة عائدة لمحامية في محلّة الصيّاد، وعلى سلب سيارة أجرة في المحلّة ذاتها، بعدما حاول سائقها توقيفه إثر استغاثة الضحية، إضافةً إلى الاشتباه بقيامه بعمليات سلب أخرى.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها لتحديد الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات الفورية والمكثّفة، تمكّنت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي من توقيفه في محلّة برج البراجنة، وضبطت بحوزته بيان قيد مزوّر، وتبيّن أنّه يُدعى:

ب. م. (مواليد عام 1995، لبناني)

كما تبيّن أنّه من أصحاب السوابق ومتورّط بعمليات مماثلة.

سُلّم الموقوف إلى الفصيلة المعنيّة، وقد بوشر التّحقيق معه، بإشراف القضاء المختص.

لــذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف، وتطلب مِمَّن وقعوا ضحيّة أعماله، وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مفرزة استقصاء جبل لبنان، أو الاتّصال بالفصيلة المذكورة على الرقم: 292923-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوى الأمن عممت صورة موقوف.. هل وقعتم ضحية أعماله؟
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 17:23:45 Lebanon 24 Lebanon 24
صورة لسارق في لبنان.. هل وقعتم ضحية أعماله؟
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 17:23:45 Lebanon 24 Lebanon 24
قوى الأمن عمّمت صورة 3 موقوفات... هل وقعتم ضحيّة أعمالهن؟
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 17:23:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تعميم صورة فتاتين موقوفتين لدى قوى الأمن… هل من وقع ضحيّة أعمالهما؟
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 17:23:45 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

الدرك الإقليمي

شعبة العلاقات

برج البراجنة

ليرة لبنانية

جبل لبنان

البراجنة

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:07 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:36 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:56 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:19 | 2026-05-26
Lebanon24
10:00 | 2026-05-26
Lebanon24
10:00 | 2026-05-26
Lebanon24
09:55 | 2026-05-26
Lebanon24
09:50 | 2026-05-26
Lebanon24
09:36 | 2026-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24