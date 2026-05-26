تعميم صورة موقوف خطير... هل وقعتم ضحية أعماله؟

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:
قرابة الساعة 17:30 من تاريخ 21-5-2026، حضر شخص مجهول الهوية على متن دراجة آلية مجهولة المواصفات إلى إحدى الصيدليات في محلّة طريق صيدا
القديمة – الحدت
، بحجّة شراء دواء، ثم شهر مسدّسًا حربيًّا بوجه الموظفة، وسلب صندوق أموال المبيعات، وبداخله مبلغ قُدّر بحوالى 900 دولار أميركي وعشرة ملايين ليرة لبنانية
، وفرّ إلى جهة مجهولة.
كذلك، بتاريخ 25-5-2026، أقدم المشتبه به على نشل حقيبة عائدة لمحامية في محلّة الصيّاد، وعلى سلب سيارة أجرة في المحلّة ذاتها، بعدما حاول سائقها توقيفه إثر استغاثة الضحية، إضافةً إلى الاشتباه بقيامه بعمليات سلب أخرى.
على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي
إجراءاتها لتحديد الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات الفورية والمكثّفة، تمكّنت مفرزة استقصاء جبل لبنان
في وحدة الدرك الإقليمي
من توقيفه في محلّة برج البراجنة
، وضبطت بحوزته بيان قيد مزوّر، وتبيّن أنّه يُدعى:
ب. م. (مواليد عام 1995، لبناني)
كما تبيّن أنّه من أصحاب السوابق ومتورّط بعمليات مماثلة.
سُلّم الموقوف إلى الفصيلة المعنيّة، وقد بوشر التّحقيق معه، بإشراف القضاء
المختص.
لــذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف، وتطلب مِمَّن وقعوا ضحيّة أعماله، وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مفرزة استقصاء جبل لبنان
، أو الاتّصال بالفصيلة المذكورة على الرقم: 292923-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.