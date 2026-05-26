تعميم صورة موقوف خطير... هل وقعتم ضحية أعماله؟

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:



قرابة الساعة 17:30 من تاريخ 21-5-2026، حضر شخص مجهول الهوية على متن دراجة آلية مجهولة المواصفات إلى إحدى الصيدليات في محلّة طريق القديمة – ، بحجّة شراء دواء، ثم شهر مسدّسًا حربيًّا بوجه الموظفة، وسلب صندوق أموال المبيعات، وبداخله مبلغ قُدّر بحوالى 900 دولار أميركي وعشرة ملايين ، وفرّ إلى جهة مجهولة.



كذلك، بتاريخ 25-5-2026، أقدم المشتبه به على نشل حقيبة عائدة لمحامية في محلّة الصيّاد، وعلى سلب سيارة أجرة في المحلّة ذاتها، بعدما حاول سائقها توقيفه إثر استغاثة الضحية، إضافةً إلى الاشتباه بقيامه بعمليات سلب أخرى.



على الفور، باشرت القطعات المختصّة في إجراءاتها لتحديد الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات الفورية والمكثّفة، تمكّنت مفرزة استقصاء في وحدة من توقيفه في محلّة ، وضبطت بحوزته بيان قيد مزوّر، وتبيّن أنّه يُدعى:



ب. م. (مواليد عام 1995، لبناني)



كما تبيّن أنّه من أصحاب السوابق ومتورّط بعمليات مماثلة.



سُلّم الموقوف إلى الفصيلة المعنيّة، وقد بوشر التّحقيق معه، بإشراف المختص.



لــذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف، وتطلب مِمَّن وقعوا ضحيّة أعماله، وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مفرزة استقصاء جبل ، أو الاتّصال بالفصيلة المذكورة على الرقم: 292923-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

تعميم صورة موقوف خطر بعمليات سلب ونشل أوقفته مفرزة استقصاء جبل لبنان هل وقعتم ضحية أعماله؟#قوى_الامن#الامن_أمانةhttps://t.co/s2zpVzBSsz pic.twitter.com/Se5kkJDS9I — قوى الامن الداخلي (@LebISF) May 26, 2026 Advertisement