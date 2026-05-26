مهرجانات بيت الدين تُلغي فعاليات دورة العام 2026

Advertisement

صدر عن لجنة "مهرجانات " ما يلي:اعتادت مهرجانات بيت الدين، منذ تأسيسها عام 1984، مواجهة التحديات الكبرى من خلال التمسّك بالحياة الطبيعية، وخلق مساحة للقاء، وحمل رسائل الأمل رغم قساوة الحروب والظروف التي مرّ ويمرّ بها .إلا أنّ أولوية السلامة والأمان لعائلة المهرجانات، من مشاركين وجمهور، والتي تكبر عاماً بعد عام، إلى جانب المسؤولية الوطنية والإنسانية التي تفرض اليوم تسخير الوقت والجهد دعماً وتضامناً مع اللبنانيين المتضرّرين من الحرب المستعرة، يحتّمان على إدارة "مهرجانات بيت الدين" اتخاذ القرار الصعب بإلغاء فعاليات دورة العام 2026.وكلّنا أمل بأن تحمل المرحلة المقبلة ظروفاً أفضل تتيح عودة المهرجانات ومواصلة رسالتها الثقافية الجامعة.