رئيس الجمهورية: الأضحى يعلّمنا ألّا نضحي بأولادنا ولا نهدر دماءهم

هنأ رئيس الجمهورية اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً لمناسبة حلول المبارك، متمنياً أن يحمل هذا العيد معه الطمأنينة والرجاء وأياماً أفضل للبنان وشعبه. وقال: "من المعاني التي يجسدها الأضحى، أنه مفهوم مشترك بين أدياننا السماوية كافة. ويظل أسمى معانيه أن أراد من هذه التجربة أن نتعلم كيف لا نضحي بأولادنا ولا نهدر دماءهم، بل أن نفتديهم ونصنع لهم الحياة. إنّ مغازي العيد من محبة وتضامن وتكاتف، تبقى اليوم أكثر ما نحتاج إليه في ظل الظروف الصعبة والتحديات التي يمر بها ، خصوصاً نتيجة استمرار الاعتداءات وما أسفرت عنه من ضحايا وجرحى ونازحين يفتقدون فرحة العيد. ونسأل الله أن يجعل من هذه المناسبة محطةً لتعزيز وحدتنا الوطنية، والتمسك بقيم التضامن والمسؤولية والمحبة، والإيمان بقدرتنا معاً على تجاوز المحن وبناء مستقبل يليق بلبنان واللبنانيين. أعاده الله على وطننا بالأمن والاستقرار والسلام، وعلى اللبنانيين جميعاً بالخير والبركات."

