تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

في أميركا... هذا ما قِيلَ في تقرير جديد عن "حزب الله" ومسيّرات "FPV"

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-05-2026 | 07:30
A-
A+
في أميركا... هذا ما قِيلَ في تقرير جديد عن حزب الله ومسيّرات FPV
في أميركا... هذا ما قِيلَ في تقرير جديد عن حزب الله ومسيّرات FPV photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "The Algemeiner" الأميركي أن "كل اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه في لبنان خلال العقدين الماضيين تم تسويقه للرأي العام الغربي باعتباره إنجازاً إنسانياً. أما في الواقع، فقد كان كل اتفاق بمثابة منحة لإعادة تسليح "حزب الله". وهذا النمط ليس عرضياً، بل هو نمط بنيوي؛ ومطالبة المجتمع الدولي التلقائية بـ"خفض التصعيد" ليست موقفاً دبلوماسياً محايداً، بل هي، سواء أدرك مؤيدوها ذلك أم لا، دعمٌ للبنية التحتية الجهادية". 
Advertisement
 
الهدنة الهشة 

وبحسب الموقع: "تتمحور أحدث نسخة من هذه الديناميكية حول الطائرات من دون طيار ذات الرؤية من منظور الشخص الأول (FPV)، وهي طائرات رباعية المراوح رخيصة الثمن ذات الإنتاج التجاري والتي حولت المنظمات المسلحة المنخفضة الميزانية إلى جهات فاعلة قادرة على توجيه ضربات دقيقة. وتتراوح أسعار الطائرات المسيّرة هذه بين 300 و500 دولار أميركي للمسيّرة الواحدة. وقد أمضى "حزب الله"، مستلهماً النموذج التنظيمي الذي ابتكرته الفصائل المدعومة من إيران في العراق واليمن، السنوات الأخيرة في بناء شبكة تصنيع لامركزية في جنوب لبنان ووادي البقاع، تُنتج هذه المسيّرات على نطاق واسع. إن الهدنات الهشة هي بالضبط ما يتطلبه هذا النوع من الإنتاج: ليس السلام، بل غياب الحظر".

وتابع الموقع: "لقد أظهر وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، الذي تم التوصل إليه تحت ضغط أميركي وفرنسي شديد والذي يتطلب اسمياً انسحاب "حزب الله" شمال نهر الليطاني، حدوده بالفعل. وثّقت الاستخبارات الإسرائيلية استمرار وجود "حزب الله" العسكري في مناطق كان من المفترض أن ينسحب منها، ولا تملك قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لا القدرة ولا الإرادة السياسية لمواجهة فصيل مسلح يعمل وسط البنية التحتية المدنية. والنتيجة مشهد مألوف: مراقبون دوليون يشهدون على هدوءٍ لا وجود له إلا على الورق، بينما يواصل مهندسو "حزب الله" تطوير تصاميم طائراتهم المسيّرة".

وأضاف الموقع: "هذا ليس فشلاً في التنفيذ، بل هو فشل في المفهوم؛ فالافتراض الكامن وراء كل إطار لوقف إطلاق النار يُطبق على لبنان هو أن "حزب الله" طرف عسكري تقليدي يمكن تعديل سلوكه العسكري عبر الضغط الدبلوماسي ومراقبته من خلال مراقبة محايدة. كان هذا الافتراض خاطئًا في عام 2006، عندما أنشأ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 ذريعة قانونية مفادها أن بإمكان قوات اليونيفيل نزع سلاح ميليشيا استثمرت إيران عقودًا في بنائها؛ ولا يزال هذا الافتراض خاطئًا حتى اليوم. "حزب الله" ليس دولة توقع اتفاقيات، بل هو منظمة ثورية تعتبر عقيدتها الاستراتيجية الهدنات بمثابة وقفات عملياتية، لا تسويات سياسية".
 
عقيدة منطقة غزة العازلة

وبحسب الموقع: "تُبرز مشكلة انتشار طائرات FPV المسيّرة هذه النقطة بشكل كبير. فما يُميز التهديد الحالي عن ترسانة صواريخ "حزب الله" قبل عام 2006 ليس فقط القدرة التدميرية، بل أيضاً مرونة التصنيع. تتطلب الصواريخ سلاسل إمداد، وتحتاج طائرات FPV المسيّرة إلى ورش عمل. فمن المؤكد أن شبكة المصانع اللامركزية الموزعة عبر عشرات القرى يصعب اعتراضها من خلال الغارات الجوية. لذا، فإن شروط وقف إطلاق النار، التي تقيد حرية إسرائيل في العمل دون أن تحد من إنتاج "حزب الله"، تصب في مصلحة الأخير. فكل شهر من الهدوء المُراقب هو شهر من الإنتاج دون انقطاع. إن عقيدة منطقة غزة العازلة تقدم الاستجابة الوحيدة المتماسكة عملياً: إن قرار إسرائيل بإنشاء ممر أمني مستدام على طول طريق فيلادلفيا والحفاظ على ضغط دائم للقطع داخل شمال غزة، بغض النظر عن الإدانة الدولية، يعكس فهمًا بأن بيئة التهديد لا تتوقف لمجرد رغبة الدبلوماسيين في ذلك. ويجب الآن تطبيق المنطق الذي طُبِّق جنوباً شمالاً".

وتابع الموقع: "إن وجوداً عسكرياً إسرائيلياً دائماً على طول الحدود الجنوبية للبنان، مع سلطة اعتراض فعّالة تمتد إلى أي منشأة تُصنَّف كموقع لإنتاج أو تخزين الطائرات المسيّرة، ليس تصعيداً؛ بل إنه الحد الأدنى اللازم لمنع اندلاع الحرب المقبلة بأسراب من طائرات FPV المسيّرة الموجهة نحو التجمعات السكنية الإسرائيلية. إن الاعتراض المتوقع هو أن مثل هذا الموقف سيُعدّ انتهاكاً للسيادة اللبنانية؛ وهذه الحجة تستحق رداً مباشراً. فالسيادة اللبنانية، كمفهوم ذي معنى، لم تعد تنطبق على جنوب لبنان لحظة أن اختارت الدولة اللبنانية التوافق مع "حزب الله" على حساب السيطرة على الأراضي. إن أي حكومة تعجز أو تمتنع عن منع حزب مسلح من تشغيل مصانع عسكرية داخل حدودها، تكون قد فقدت حقها السيادي في تلك الأراضي كدرع دبلوماسي. إن اعتبار هذا التنازل مبرراً لتقييد إسرائيل بدلاً من مطالبة الدولة اللبنانية بالمساءلة هو قلبٌ للمفاهيم الأخلاقية، وقد انغمس فيه المجتمع الدولي لفترة طويلة جداً. إذا بدأ لبنان بالتصرف كدولة وواجه "حزب الله" فعلياً، فمن الممكن إعادة النظر في هذه المسألة". 

وبحسب الموقع: "يكمن الخلل الأعمق هنا في الجانب الفكري. فما زالت الحكومات الغربية والمؤسسات الدولية تُطبّق إطارًا لحل النزاعات، قائمًا على افتراض أن كافة الأطراف تسعى للاستقرار، على منظمةٍ تتطلب أيديولوجيتها الأساسية استمرار الجهاد ضد إسرائيل. "حزب الله" لا يريد لبنانًا مستقرًا، بل يريد لبنانًا يُوفّر له عمقًا عملياتيًا لحربٍ يعتزم استئنافها وفقًا لشروطه الخاصة. إنّ اتفاقيات وقف إطلاق النار المبنية على هذا الفهم الخاطئ لا تمنع الحروب، بل تُؤجّجها".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تقرير أوروبيّ يتحدّث عن مسيّرات "حزب الله": لبنان أصبح ساحة المعركة المركزيّة
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 17:24:30 Lebanon 24 Lebanon 24
جزيرة سياحيّة أصبحت "معقلاً" له... هذا ما قاله تقرير عن إنتشار "حزب الله" في أميركا الجنوبيّة
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 17:24:30 Lebanon 24 Lebanon 24
المعركة لم تنتهِ بعد.. تقرير جديد عن حرب "حزب الله" هذا ما كشفه
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 17:24:30 Lebanon 24 Lebanon 24
عن مسيّرات "حزب الله" والتهديد الذي تشكله لإسرائيل.. هذا ما كشفه تقرير تركي
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 17:24:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الأمم المتحدة

الإسرائيلية

مجلس الأمن

جنوب لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:07 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:36 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:56 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:19 | 2026-05-26
Lebanon24
10:21 | 2026-05-26
Lebanon24
10:00 | 2026-05-26
Lebanon24
10:00 | 2026-05-26
Lebanon24
09:55 | 2026-05-26
Lebanon24
09:50 | 2026-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24