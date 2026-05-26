بشأن امتحانات الثانوية العامة...هذا ما قدمته لجنة التربية للوزيرة كرامي

عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابيَّة جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب حسن مراد، وبحضور وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، والنواب من أعضاء اللجنة: إيهاب حمادة، أسامة سعد، علي فياض، وأشرف بيضون.
كما حضر الجلسة مستشارة وزيرة التربية الدكتورة جورجيا الهاشم، وذلك لمناقشة آلية وزارة التربية في إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة. وبعد عرض الوزيرة للآلية وإبداء النواب ملاحظاتهم واستفساراتهم ومخاوفهم، قدمت لجنة التربية توصيَّة خطيَّة إلى الوزيرة تضمنت المقترحات والهواجس والمخاوف التربوية واللوجستية والأمنية المستخلصة من اللقاء التشاوري التربوي الطارئ الذي عقد يوم الأربعاء الفائت في مجلس النواب.