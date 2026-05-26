لبنان

سلام استقبل الأمين التنفيذي لـ"الإسكوا" ورئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني وممثلَ منظمة الصحة العالمية في لبنان

26-05-2026 | 07:23
سلام استقبل الأمين التنفيذي لـالإسكوا ورئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني وممثلَ منظمة الصحة العالمية في لبنان
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، الدكتور مراد وهبة، في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه في لبنان.
كما استقبل سلام، رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني، الكابتن محمد عزيز، على رأس وفد من الهيئة.

وقال عزيز بعد اللقاء: "أطلعنا دولة الرئيس على الأشغال التي قامت بها الهيئة منذ استلامنا مهامنا ولغاية اليوم. كما عرضنا له المعوقات التي تؤثر على عملنا، وشكرناه على الدعم الذي يقدمه لنا، وتطرقنا إلى مطار القليعات وسبل تطويره في المستقبل."
 
كذلك، استقبل سلام ممثلَ منظمة الصحة العالمية في لبنان، الدكتور عبد الناصر أبو بكر، في زيارة وداعية، في حضور وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين.

وأعلن الوزير ناصر الدين بعد اللقاء: "كنا في تكريم للدكتور أبو بكر، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، بمناسبة انتهاء مهامه بعد أربع سنوات من النجاح في التعاون مع وزارة الصحة والدعم والتنسيق الكامل."

أضاف: "إن منظمة الصحة العالمية كانت دومًا داعمة لنا في الأزمات الصحية ومعالجة الأوبئة وخلال فترة الحرب، وفي القرارات الدولية، ومنها القرار الصادر عن المنظمة الأسبوع الماضي بحماية الطواقم الطبية والإسعافية. فنحن وإياهم في تنسيق كامل في أعمالنا في المختبر المركزي والإصلاحات الإدارية الموجودة في الوزارة، وسنكمل التعاون مع الممثل الجديد للمنظمة في لبنان الدكتور زيتون."

أما ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أبو بكر فأعلن بدوره: "إنها فرصة عظيمة بالنسبة إليّ للقاء دولة رئيس الوزراء في حضور وزير الصحة. وقد أمضيت نحو أربع سنوات في لبنان على رأس منظمة الصحة العالمية، وأتيت اليوم لشكر رئيس الوزراء ووزير الصحة على التعاون والشراكة التي أرسيناها معًا، والتي أسهمت كثيرًا، خلال فترة تولي مهامي، في تحسين القطاع الصحي في لبنان. ولقد واجهنا في عملنا عددًا من الحروب والحالات الطارئة والصعوبات. وأنا ممتن للحكومة ولوزير الصحة اللذين أعطياني الفرصة لخدمة شعب لبنان، فشكرًا لهم جميعًا."
 
 
 
