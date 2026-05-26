سلام استقبل الأمين التنفيذي لـالإسكوا ورئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني وممثلَ منظمة الصحة العالمية في لبنان

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
22
o
النبطية
26
o
زحلة
23
o
بعلبك
28
o
بشري
22
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
سلام استقبل الأمين التنفيذي لـ"الإسكوا" ورئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني وممثلَ منظمة الصحة العالمية في لبنان
Lebanon 24
26-05-2026
|
07:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور نواف سلام الأمين التنفيذي للجنة
الأمم المتحدة
الاقتصادية والاجتماعية لغربي
آسيا
(الإسكوا)، الدكتور مراد
وهبة
، في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه في
لبنان
.
Advertisement
كما استقبل سلام، رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني، الكابتن محمد عزيز، على رأس وفد من الهيئة.
وقال عزيز بعد اللقاء: "أطلعنا
دولة الرئيس
على الأشغال التي قامت بها الهيئة منذ استلامنا مهامنا ولغاية اليوم. كما عرضنا له المعوقات التي تؤثر على عملنا، وشكرناه على الدعم الذي يقدمه لنا، وتطرقنا إلى مطار القليعات وسبل تطويره في
المستقبل
."
كذلك، استقبل سلام ممثلَ
منظمة الصحة العالمية
في لبنان، الدكتور عبد الناصر أبو بكر، في زيارة وداعية، في حضور
وزير الصحة
العامة الدكتور ركان ناصر الدين.
وأعلن الوزير ناصر الدين بعد اللقاء: "كنا في تكريم للدكتور أبو بكر، ممثل
منظمة الصحة
العالمية في لبنان، بمناسبة انتهاء مهامه بعد أربع
سنوات من
النجاح في التعاون مع
وزارة الصحة
والدعم والتنسيق الكامل."
أضاف: "إن منظمة الصحة العالمية كانت دومًا داعمة لنا في الأزمات الصحية ومعالجة الأوبئة وخلال فترة الحرب، وفي القرارات الدولية، ومنها القرار الصادر عن المنظمة الأسبوع الماضي بحماية الطواقم الطبية والإسعافية. فنحن وإياهم في تنسيق كامل في أعمالنا في المختبر المركزي والإصلاحات الإدارية الموجودة في الوزارة، وسنكمل التعاون مع الممثل الجديد للمنظمة في لبنان الدكتور زيتون."
أما ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أبو بكر فأعلن بدوره: "إنها فرصة عظيمة بالنسبة إليّ للقاء دولة رئيس الوزراء في حضور وزير الصحة. وقد أمضيت نحو أربع سنوات في لبنان على رأس منظمة الصحة العالمية، وأتيت اليوم لشكر رئيس الوزراء ووزير الصحة على التعاون والشراكة التي أرسيناها معًا، والتي أسهمت كثيرًا، خلال فترة تولي مهامي، في تحسين القطاع الصحي في لبنان. ولقد واجهنا في عملنا عددًا من الحروب والحالات الطارئة والصعوبات. وأنا ممتن للحكومة ولوزير الصحة اللذين أعطياني الفرصة لخدمة شعب لبنان، فشكرًا لهم جميعًا."
مواضيع ذات صلة
الواقع الصحي بين عبد الله وممثل منظمة الصحة العالمية
Lebanon 24
الواقع الصحي بين عبد الله وممثل منظمة الصحة العالمية
26/05/2026 17:24:44
26/05/2026 17:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمّة الصحة العالمية: خطر تفشي "إيبولا" منخفض عالمياً
Lebanon 24
منظمّة الصحة العالمية: خطر تفشي "إيبولا" منخفض عالمياً
26/05/2026 17:24:44
26/05/2026 17:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة الطيران المدني الدولي تؤكد عدم مشروعية الهجمات الإيرانية وعلى تهديدها لسلامة وأمن الطيران المدني الدولي
Lebanon 24
منظمة الطيران المدني الدولي تؤكد عدم مشروعية الهجمات الإيرانية وعلى تهديدها لسلامة وأمن الطيران المدني الدولي
26/05/2026 17:24:44
26/05/2026 17:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو: منظمة الصحة العالمية كانت "متأخرة قليلاً" في رصد تفشي إيبولا
Lebanon 24
روبيو: منظمة الصحة العالمية كانت "متأخرة قليلاً" في رصد تفشي إيبولا
26/05/2026 17:24:44
26/05/2026 17:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية
رئيس مجلس الوزراء
الأمم المتحدة
مجلس الوزراء
وزارة الصحة
دولة الرئيس
منظمة الصحة
وزير الصحة
تابع
قد يعجبك أيضاً
غارات جديدة... إسرائيل استهدفت هذه البلدات (فيديو)
Lebanon 24
غارات جديدة... إسرائيل استهدفت هذه البلدات (فيديو)
09:19 | 2026-05-26
26/05/2026 09:19:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكلٍ مباشر... استهداف روضة الصالحين في النبطية
Lebanon 24
بشكلٍ مباشر... استهداف روضة الصالحين في النبطية
10:21 | 2026-05-26
26/05/2026 10:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مصلحة الليطاني تحذر من مخاطر استهداف سد القرعون
Lebanon 24
مصلحة الليطاني تحذر من مخاطر استهداف سد القرعون
10:00 | 2026-05-26
26/05/2026 10:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "خيار إسقاط الحكومة".. بري أول المتصدين!
Lebanon 24
عن "خيار إسقاط الحكومة".. بري أول المتصدين!
10:00 | 2026-05-26
26/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهد وشقيقه في الجنوب... قوى الأمن نعت المعاون عماد فاعور الطير
Lebanon 24
استشهد وشقيقه في الجنوب... قوى الأمن نعت المعاون عماد فاعور الطير
09:55 | 2026-05-26
26/05/2026 09:55:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"فرق انطلقت".. ماذا يجري قرب الضاحية؟
Lebanon 24
"فرق انطلقت".. ماذا يجري قرب الضاحية؟
16:07 | 2026-05-25
25/05/2026 04:07:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار إسرائيلي صدرَ بشأن لبنان.. توسيع عمليات وقصفٌ للمباني!
Lebanon 24
قرار إسرائيلي صدرَ بشأن لبنان.. توسيع عمليات وقصفٌ للمباني!
13:30 | 2026-05-25
25/05/2026 01:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" دخلَ مستوطنات إسرائيلية.. "قرية" هي البوابة المركزية!
Lebanon 24
"حزب الله" دخلَ مستوطنات إسرائيلية.. "قرية" هي البوابة المركزية!
15:36 | 2026-05-25
25/05/2026 03:36:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض في الحرارة وأمطار... هكذا سيُصبح الطقس إعتباراً من بعد ظهر يوم غدّ
Lebanon 24
إنخفاض في الحرارة وأمطار... هكذا سيُصبح الطقس إعتباراً من بعد ظهر يوم غدّ
05:24 | 2026-05-26
26/05/2026 05:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ردٌّ مدوّ للمفتي دريان: لم يعد أحدٌ منّا مقتنعاً بالأساليب المنتهجة في مواجهة العدو ولجوء الدولة إلى التفاوض يستحق الترحيب
Lebanon 24
ردٌّ مدوّ للمفتي دريان: لم يعد أحدٌ منّا مقتنعاً بالأساليب المنتهجة في مواجهة العدو ولجوء الدولة إلى التفاوض يستحق الترحيب
22:56 | 2026-05-25
25/05/2026 10:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:19 | 2026-05-26
غارات جديدة... إسرائيل استهدفت هذه البلدات (فيديو)
10:21 | 2026-05-26
بشكلٍ مباشر... استهداف روضة الصالحين في النبطية
10:00 | 2026-05-26
مصلحة الليطاني تحذر من مخاطر استهداف سد القرعون
10:00 | 2026-05-26
عن "خيار إسقاط الحكومة".. بري أول المتصدين!
09:55 | 2026-05-26
استشهد وشقيقه في الجنوب... قوى الأمن نعت المعاون عماد فاعور الطير
09:50 | 2026-05-26
الغارات الإسرائيلية قرب سد القرعون "رسالة نار" مشفرة للدولة اللبنانية؟
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
26/05/2026 17:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
26/05/2026 17:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
26/05/2026 17:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24