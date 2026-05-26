عطيه: لتكن المرحلة المقبلة مرحلة إنماء وإعمار لمنطقة عكار

توجه النائب ، في بيان، بأحرّ التهاني وأصدق التبريكات إلى اللبنانيين عامةً والمسلمين خاصةً ، لمناسبة المبارك، سائلاً عزّ وجلّ أن يعيده على الجميع يالاستقرار والازدهار والصحة والخير والأمان، وأن يحمل للوطن أياماً أفضل يسودها الامن والامان وان يتخطى هذه الازمة".

واكد "أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة إنماء وإعمار حقيقي لمنطقة ، من خلال تعزيز المشاريع التنموية والبنى التحتية والخدمات الأساسية، بما يلبّي تطلعات أبنائها ويكرّس حقهم في التنمية المتوازنة والعيش . ورفع الحرمان الى غير رجعة".

كما شدد على "أن تضافر الجهود والتعاون بين مختلف والأهلية يشكلان الركيزة الأساسية للنهوض بالمنطقة واستثمار طاقاتها البشرية والاقتصادية الواعدة، بما ينعكس خيراً على عكار ولبنان بأسره".

كل عام ولبنان وعكار وأهلها بألف خير، أعاده الله على الجميع بالبركة والسلام والطمأنينة"