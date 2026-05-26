مذكرة بشأن برنامج صلاة عيد الأضحى المبارك

أصدر ألامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه اليوم، مذكرة حول برنامج صلاة عيد الاضحى، جاء فيها:"الجمهورية ،رئاسةمذكرة رقم 103/ مبرنامج صلاة عيد الأضحى المبارك:في تمام الساعة الخامسة والأربعين دقيقة، من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، يتوجه ممثل السيد القاضي محمود مكيه - ألامين العام لمجلس الوزراء بموكب رسمي إلى دار الفتوى،وعند الساعة الخامسة والخمسين دقيقة، يتوجه أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين وممثل السيد رئيس مجلس الوزراء، إلى محمد الأمين (صلى الله عليه وسلم) ، لأداء الصلاة وخطبتي عيد الأضحى المبارك.تتولى إجراء الترتيبات اللازمة لمواكبة ممثل السيد رئيس مجلس الوزراء وأمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية، إضافة إلى حفظ الأمن والنظام وتأمين السير في الأماكن والأوقات المحددة بالمذكرة والمشار إليها أعلاه. وعلى أن تلغى التشريفات الرسمية بسبب الأوضاع الراهنة".