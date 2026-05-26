غارتان... ماذا أعلنت مصلحة الليطاني عن إستهداف بلدة القرعون؟

أعلنت ، أنّ موقع الغارة الثانية التي استهدفت الطريق المحاذي لسدّ القرعون، يبعد نحو 500 متر عن موقع الغارة الأولى.

وأضافت: "يُظهر المشهد الحجارة والردميات المتناثرة داخل نتيجة شدة الانفجار، فيما اقتصرت الأضرار الظاهرة والمحيط المجاور دون تسجيل أضرار مباشرة في جسم السد أو منشآته".

وتابعت: "سيُجري الفنيون والفرق المختصة كشفاً وتقييماً تقنياً لجسم السد والمنشآت المحيطة للتثبت من السلامة الإنشائية وتقدير أي آثار محتملة ناجمة عن الغارتين".