تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الكتائب: الأجدى بنعيم قاسم لدى اعتراضه على أداء الحكومة وقراراتها سحب وزرائه منها

Lebanon 24
26-05-2026 | 09:32
A-
A+
الكتائب: الأجدى بنعيم قاسم لدى اعتراضه على أداء الحكومة وقراراتها سحب وزرائه منها
الكتائب: الأجدى بنعيم قاسم لدى اعتراضه على أداء الحكومة وقراراتها سحب وزرائه منها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
هنأ المكتب السياسي الكتائبي في بيان اثر اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بعيد الأضحى المبارك، متمنيا أن "يحمل هذا العيد بارقة أمل نحو إنهاء الحرب، وعودة النازحين إلى بيوتهم، وفتح صفحة جديدة من الاستقرار والازدهار للبنان".

وأشار في الذكرى المئوية للدستور اللبناني، الى أن "الحاجة تتجدد لتثبيت مرجعيته باعتباره العقد الوطني بين اللبنانيين والضمانة الأساسية لقيام الدولة، وصون الحريات، ووقف التعطيل والتمديد، وانتظام عمل المؤسسات. إن مئوية الدستور يجب أن تكون مناسبة وطنية لإعادة الاعتبار لسيادة أحكامه، ووقف كل أشكال الالتفاف عليه أو تعطيله، حفاظا على لبنان الدولة والمؤسسات".
Advertisement

وشدد المكتب السياسي على "ضرورة استكمال المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي المباشر وتنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية بمعزل عن أي مفاوضات جارية في المنطقة، بما يهدف إلى وقف إطلاق النار، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي، وإطلاق الأسرى، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار، وترسيم الحدود البرية".

ودعا "أصدقاء لبنان من الأشقاء العرب والدول الغربية، إلى دعم الحكومة اللبنانية في هذا المسعى، ومساندة الجيش اللبناني لدعمه في تنفيذ قرارات الحكومة".

وتوقف عند "الرسالة التي وجهها وزير خارجية إيران عباس عراقجي إلى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وفيها إصرار متعمد على ربط مسار المفاوضات الجارية في لبنان بإيران ومسارها التفاوضي"، معتبرا أن "ما حصل يثبت مجددا أن إيران تتعامل مع لبنان كساحة، ومع الطائفة الشيعية كولي جبري عليها، وتخاطبهما عبر ذراعها العسكري الذي يستبيح لبنان واللبنانيين"، واضعا "كلام قاسم عن إسقاط الحكومة في الشارع، في سياق الإصرار الايراني على تقويض استقلالية القرار اللبناني، والأجدى به لدى اعتراضه على أداء الحكومة وقراراتها، سحب وزرائه منها بدل اللجوء الى تأجيج الفتن كما حصل في مغدوشة".
مواضيع ذات صلة
الكتائب: دعم مسار التفاوض وقرارات الحكومة لإنهاء الحرب واستعادة الدولة
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 19:45:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني لـ نعيم قاسم ونبيه بري: سنواصل دعم المقاومة في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 19:45:48 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير الصين لدى الأمم المتحدة: لإعادة النظر بقرار سحب قوة "اليونيفيل" من لبنان
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 19:45:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد مجددًا بالقضاء على نعيم قاسم كما نصرالله
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 19:45:48 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الجيش اللبناني

الأمين العام

الإسرائيلي

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:07 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:36 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:56 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:38 | 2026-05-26
Lebanon24
12:37 | 2026-05-26
Lebanon24
12:34 | 2026-05-26
Lebanon24
12:22 | 2026-05-26
Lebanon24
11:43 | 2026-05-26
Lebanon24
11:39 | 2026-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24