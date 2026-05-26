الكتائب: الأجدى بنعيم قاسم لدى اعتراضه على أداء الحكومة وقراراتها سحب وزرائه منها

هنأ المكتب السياسي الكتائبي في بيان اثر اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بعيد الأضحى المبارك، متمنيا أن "يحمل هذا العيد بارقة أمل نحو إنهاء الحرب، وعودة النازحين إلى بيوتهم، وفتح صفحة جديدة من الاستقرار والازدهار للبنان".وأشار في الذكرى المئوية للدستور اللبناني، الى أن "الحاجة تتجدد لتثبيت مرجعيته باعتباره العقد الوطني بين اللبنانيين والضمانة الأساسية لقيام الدولة، وصون الحريات، ووقف التعطيل والتمديد، وانتظام عمل المؤسسات. إن مئوية يجب أن تكون مناسبة وطنية لإعادة الاعتبار لسيادة أحكامه، ووقف كل أشكال الالتفاف عليه أو تعطيله، حفاظا على الدولة والمؤسسات".وشدد المكتب السياسي على "ضرورة استكمال المسار التفاوضي اللبناني المباشر وتنفيذ قرارات الحكومة بمعزل عن أي مفاوضات جارية في المنطقة، بما يهدف إلى وقف إطلاق النار، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي، وإطلاق الأسرى، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار، وترسيم الحدود البرية".ودعا "أصدقاء لبنان من الأشقاء العرب والدول الغربية، إلى دعم الحكومة اللبنانية في هذا المسعى، ومساندة لدعمه في تنفيذ قرارات الحكومة".وتوقف عند "الرسالة التي وجهها وزير خارجية عباس عراقجي إلى لحزب الله نعيم قاسم ورئيس مجلس النواب ، وفيها إصرار متعمد على ربط مسار المفاوضات الجارية في لبنان بإيران ومسارها التفاوضي"، معتبرا أن "ما حصل يثبت مجددا أن إيران تتعامل مع لبنان كساحة، ومع الطائفة الشيعية كولي جبري عليها، وتخاطبهما عبر ذراعها العسكري الذي يستبيح لبنان واللبنانيين"، واضعا "كلام قاسم عن إسقاط الحكومة في الشارع، في سياق الإصرار الايراني على تقويض استقلالية القرار اللبناني، والأجدى به لدى اعتراضه على أداء الحكومة وقراراتها، سحب وزرائه منها بدل اللجوء الى تأجيج الفتن كما حصل في مغدوشة".