شحادة: اهتمام بمتابعة المشاريع الإنمائية والسكنية في طرابلس

إستقبل وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة في مكتبه في الوزارة، عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس بحضور مدير عام السيد أحمد محمود.وتناول البحث المواضيع التي تخص وزارة المهجرين والمشاريع التي أقيمت في لا سيّما مشروع السكني في والذي زاره الوزير شحادة منذ أسابيع.كما تم البحث بالمشاريع المتعلقة بوزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتي تهم منطقة طرابلس وأبنائها.