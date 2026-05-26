استشهد وشقيقه في الجنوب... قوى الأمن نعت المعاون عماد فاعور الطير

صدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات
العامّة ما يلـــــــــــــــي:
تنعي المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي شهيدها المعاون عماد الطير الذي استُشهِدَ بتاريخ 25-5-2026، جرّاء غارة للعدو الإسرائيلي
، استهدفته وشقيقه زياد على طريق الجرمق – كفرمان في قضاء النبطيّة.
نبذة عن حياة الشّهيد ومراحل خدمته العسكريّة في سلك قوى الأمن الدّاخلي:
الرتبة والاسم والشّهرة: المعاون عماد فاعور
الطير.
تاريخ الولادة ومكانها: 02- 05- 1984 / حاصبيا
الوضع العائلي: متأهل، وله ولد واحد.
دخل السلك بتاريخ 18-08-2006، وتدرّج بالرّتب الى رتبة معاون بتاريخ 2-1-2024.
المراكز التي خدم فيها: معهد قوى الأمن الداخلي
– مفرزة طوارئ المطار
– جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسّسات العامّة – مكتب اقتفاء الاثر ومكتب الحوادث صيدا
في وحدة الشّرطة القضائيّة – وحدة الدّرك الإقليمي.
حائز على:
– وسام الاستحقاق اللّبناني من الدّرجة الرّابعة
– تهنئة خطيّة عدد /1/ صادرة عن وزير الداخليّة والبلديّات
– تنويه في مجموع قوى الأمن الداخلي
صادر عن المدير العام
لقوى الأمن الداخلي عدد /1/.
مُنِحَ بعد الاستشهاد: وسام الجرحى، وميداليّة الأمن الداخلي، وميداليّة الجدارة، والميداليّة العسكريّة.