لبنان

استشهد وشقيقه في الجنوب... قوى الأمن نعت المعاون عماد فاعور الطير

Lebanon 24
26-05-2026 | 09:55
استشهد وشقيقه في الجنوب... قوى الأمن نعت المعاون عماد فاعور الطير
صدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلـــــــــــــــي:


تنعي المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي شهيدها المعاون عماد الطير الذي استُشهِدَ بتاريخ 25-5-2026، جرّاء غارة للعدو الإسرائيلي، استهدفته وشقيقه زياد على طريق الجرمق – كفرمان في قضاء النبطيّة.
نبذة عن حياة الشّهيد ومراحل خدمته العسكريّة في سلك قوى الأمن الدّاخلي:

الرتبة والاسم والشّهرة: المعاون عماد فاعور الطير.

تاريخ الولادة ومكانها: 02- 05- 1984 / حاصبيا

الوضع العائلي: متأهل، وله ولد واحد.

دخل السلك بتاريخ 18-08-2006، وتدرّج بالرّتب الى رتبة معاون بتاريخ 2-1-2024.

المراكز التي خدم فيها: معهد قوى الأمن الداخلي – مفرزة طوارئ المطار – جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسّسات العامّة – مكتب اقتفاء الاثر ومكتب الحوادث صيدا في وحدة الشّرطة القضائيّة – وحدة الدّرك الإقليمي.

حائز على:

– وسام الاستحقاق اللّبناني من الدّرجة الرّابعة

– تهنئة خطيّة عدد /1/ صادرة عن وزير الداخليّة والبلديّات

– تنويه في مجموع قوى الأمن الداخلي صادر عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي عدد /1/.

مُنِحَ بعد الاستشهاد: وسام الجرحى، وميداليّة الأمن الداخلي، وميداليّة الجدارة، والميداليّة العسكريّة.
