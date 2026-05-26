استشهد وشقيقه في الجنوب... قوى الأمن نعت المعاون عماد فاعور الطير

صدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ العامّة ما يلـــــــــــــــي:تنعي المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي شهيدها المعاون عماد الطير الذي استُشهِدَ بتاريخ 25-5-2026، جرّاء غارة للعدو ، استهدفته وشقيقه زياد على طريق الجرمق – كفرمان في قضاء النبطيّة.نبذة عن حياة الشّهيد ومراحل خدمته العسكريّة في سلك قوى الأمن الدّاخلي:الرتبة والاسم والشّهرة: المعاون عماد الطير.تاريخ الولادة ومكانها: 02- 05- 1984 /الوضع العائلي: متأهل، وله ولد واحد.دخل السلك بتاريخ 18-08-2006، وتدرّج بالرّتب الى رتبة معاون بتاريخ 2-1-2024.المراكز التي خدم فيها: – مفرزة طوارئ – جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسّسات العامّة – مكتب اقتفاء الاثر ومكتب الحوادث في وحدة الشّرطة القضائيّة – وحدة الدّرك الإقليمي.حائز على:– وسام الاستحقاق اللّبناني من الدّرجة الرّابعة– تهنئة خطيّة عدد /1/ صادرة عن وزير الداخليّة والبلديّات– تنويه في مجموع صادر عن لقوى الأمن الداخلي عدد /1/.مُنِحَ بعد الاستشهاد: وسام الجرحى، وميداليّة الأمن الداخلي، وميداليّة الجدارة، والميداليّة العسكريّة.