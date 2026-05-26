لبنان
مصلحة الليطاني تحذر من مخاطر استهداف سد القرعون
Lebanon 24
26-05-2026
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، "في ظل الاعتداءات المتكررة التي طالت محيط سد القرعون والطرق المحاذية له، من خطورة استمرار الاستهدافات بالقرب من منشآت السد، لا سيما أن الطريق المستهدفة تشكل جزءا من جسم السد والمنشآت المرتبطة به، الأمر الذي يفرض أعلى درجات الحذر والمتابعة التقنية والهندسية حفاظا على السلامة العامة".
وأكدت المصلحة أن "أي استهداف مباشر أو غير مباشر لسد القرعون أو منشآته قد يؤدي إلى مخاطر كارثية على السكان والبنى التحتية والمنشآت الحيوية في المناطق الواقعة أسفل السد، نظرا لما يمثله السد من منشأة مدنية استراتيجية ترتبط بالأمن المائي والطاقة والري في
لبنان
".
ولفتت الى أنها "لخطورة الأمر، ترفق تصورا أعدته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) ضمن برنامج دعم إدارة حوض نهر الليطاني، حول سيناريوهات مخاطر انهيار سد القرعون والمناطق المعرضة للفيضانات المحتملة في حال حصول أي خلل إنشائي أو استهداف للسد".
وناشدت "رئيس الجمهورية ورئيس
مجلس الوزراء والوزراء
المعنيين إجراء الاتصالات والتحركات اللازمة على المستويين الدولي والدبلوماسي لتحييد سد القرعون ومنشآت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن أي اعتداءات، باعتبارها منشآت مدنية وحيوية يحظر استهدافها بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات
جنيف
".
مصلحة الليطاني تطلب من البلديات منع اي تجمعات في محيط سد القرعون واقفال المقاهي في محيطه تفاديا لأي مخاطر
مصلحة الليطاني تطلب من البلديات منع اي تجمعات في محيط سد القرعون واقفال المقاهي في محيطه تفاديا لأي مخاطر
بعد استهداف القرعون.. بيان من مصلحة الليطاني
بعد استهداف القرعون.. بيان من مصلحة الليطاني
غارتان... ماذا أعلنت مصلحة الليطاني عن إستهداف بلدة القرعون؟
غارتان... ماذا أعلنت مصلحة الليطاني عن إستهداف بلدة القرعون؟
"لبنان24": غارة إسرائيلية من مسيّرة استهدفت مقهى على سد القرعون
"لبنان24": غارة إسرائيلية من مسيّرة استهدفت مقهى على سد القرعون
عشية العيد.. الجنوب والبقاع تحت موجة غارات إسرائيلية (صور)
عشية العيد.. الجنوب والبقاع تحت موجة غارات إسرائيلية (صور)
"لبنان القوي": إسرائيل تصر على التفاوض تحت النار قبيل محادثات واشنطن
"لبنان القوي": إسرائيل تصر على التفاوض تحت النار قبيل محادثات واشنطن
رجي استعرض مسار المفاوضات مع النائب الأوروبي فرنسوا بيلامي
رجي استعرض مسار المفاوضات مع النائب الأوروبي فرنسوا بيلامي
شلالا يعايد الصحافيين: الفجر آتٍ لا محالة
شلالا يعايد الصحافيين: الفجر آتٍ لا محالة
هيكل استعرض الأوضاع الراهنة مع فرنجية والصحناوي وموسى والمطران حداد
هيكل استعرض الأوضاع الراهنة مع فرنجية والصحناوي وموسى والمطران حداد
"فرق انطلقت".. ماذا يجري قرب الضاحية؟
"فرق انطلقت".. ماذا يجري قرب الضاحية؟
قرار إسرائيلي صدرَ بشأن لبنان.. توسيع عمليات وقصفٌ للمباني!
قرار إسرائيلي صدرَ بشأن لبنان.. توسيع عمليات وقصفٌ للمباني!
"حزب الله" دخلَ مستوطنات إسرائيلية.. "قرية" هي البوابة المركزية!
"حزب الله" دخلَ مستوطنات إسرائيلية.. "قرية" هي البوابة المركزية!
إنخفاض في الحرارة وأمطار... هكذا سيُصبح الطقس إعتباراً من بعد ظهر يوم غدّ
إنخفاض في الحرارة وأمطار... هكذا سيُصبح الطقس إعتباراً من بعد ظهر يوم غدّ
ردٌّ مدوّ للمفتي دريان: لم يعد أحدٌ منّا مقتنعاً بالأساليب المنتهجة في مواجهة العدو ولجوء الدولة إلى التفاوض يستحق الترحيب
ردٌّ مدوّ للمفتي دريان: لم يعد أحدٌ منّا مقتنعاً بالأساليب المنتهجة في مواجهة العدو ولجوء الدولة إلى التفاوض يستحق الترحيب
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
