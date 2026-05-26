عشية العيد: حزام نار من الجنوب إلى البقاع.. وإسرائيل تستدعي قوات الاحتياط

كثّف الطيران ، عشية العيد، غاراته على عدد من المناطق في الجنوب والبقاع ، وسط سلسلة استهدافات طالت بلدات عدة ومحيط سد القرعون.

Advertisement

وفي التفاصيل، سُجّلت غارات على صديقين، الرمادية في قضاء صور، زوطر الشرقية، سحمر، مشغرة، ومحيط شوكين، إضافة إلى غارة على حبوش أسفرت عن سقوط 6 وجريحة بحالة حرجة.



كما استهدفت غارة على مشغرة منطقة الصهريج، فيما طالت غارة سحمر محيط أفران العمار.



وفي القرعون، استهدفت مسيّرة دراجة نارية في محيط محطة عميص قرب السد، قبل أن تُسجَّل غارات إضافية في محيط سد القرعون، بينها غارة خامسة على المنطقة، وسط استمرار التحليق والاستهدافات في أكثر من نقطة. وفي التفاصيل، سُجّلت غارات على صديقين، الرمادية في قضاء صور، زوطر الشرقية، سحمر، مشغرة، ومحيط شوكين، إضافة إلى غارة على حبوش أسفرت عن سقوط 6 وجريحة بحالة حرجة.كما استهدفت غارة على مشغرة منطقة الصهريج، فيما طالت غارة سحمر محيط أفران العمار.وفي القرعون، استهدفت مسيّرة دراجة نارية في محيط محطة عميص قرب السد، قبل أن تُسجَّل غارات إضافية في محيط سد القرعون، بينها غارة خامسة على المنطقة، وسط استمرار التحليق والاستهدافات في أكثر من نقطة.

كما تم استهداف النبطية الفوقا، وكفرتبنيت.





وقالت هيئة البث إن الجيش طلب من الجنود الذين سُرِّحوا خلال الأيام الأخيرة الالتحاق بالخدمة الاحتياطية بشكل فوري، في مؤشر على استعدادات لتوسيع العمليات العسكرية على الجبهة الشمالية.



وفي السياق ذاته، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن الطاقم الوزاري المصغر سيعقد اجتماعا اليوم لبحث التطورات الأمنية المرتبطة بالتصعيد في لبنان، إضافة إلى الاتفاق المحتمل مع .



كما قالت القناة 15 الإسرائيلية إن الجيش أعلن رأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة حتى 31 أيار على الأقل عقب التصعيد شمالا.



وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، بدء شن هجمات على منطقة البقاع شرقي لبنان ومناطق أخرى في البلد العربي.



وجاء توسيع العدوان الإسرائيلي على لبنان، عقب كلمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توعد فيها بتوجيه "ضربات كثيفة وقاسية ضد حزب الله". وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن الجيش بدأ تعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته العسكرية في ، بالتزامن مع سلسلة غارات استهدفت عدة بلدات واشتباكات مع في الجنوب اللبناني.وقالت هيئة البث إن الجيش طلب من الجنود الذين سُرِّحوا خلال الأيام الأخيرة الالتحاق بالخدمة الاحتياطية بشكل فوري، في مؤشر على استعدادات لتوسيع العمليات العسكرية على الجبهة الشمالية.وفي السياق ذاته، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن الطاقم الوزاري المصغر سيعقد اجتماعا اليوم لبحث التطورات الأمنية المرتبطة بالتصعيد في لبنان، إضافة إلى الاتفاق المحتمل مع .كما قالت القناة 15 الإسرائيلية إن الجيش أعلن رأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة حتى 31 أيار على الأقل عقب التصعيد شمالا.وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، بدء شن هجمات على منطقة البقاع شرقي لبنان ومناطق أخرى في البلد العربي.وجاء توسيع العدوان الإسرائيلي على لبنان، عقب كلمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توعد فيها بتوجيه "ضربات كثيفة وقاسية ضد حزب الله".