من الجيش الاسرائيلي.. انذار عاجل الى سكان هذه البلدات

أصدر الجيش إنذاراً عاجلاً وجديداً وجهه إلى سكان مجموعة من البلدات والقرى في ، مطالباً إياهم بإخلاء منازلهم وتغيير أماكن تواجدهم بشكل فوري.وفي التفاصيل، شمل البلاغ الإسرائيلي التحذيري سكان القرى والبلدات التالية: بافليه، دردغيا، شحور، حلوسية، باريش، حلوسية ، طير فلسيه، بستيات، ارزون، جبل ، ظهر برية جابر، معروب، دبعال، والحميري.وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن هذه الإجراءات تأتي في ضوء ما وصفه بـ "خرق لاتفاق وقف إطلاق النار"، مشيراً إلى أن القوات مضطرة للعمل بقوة ضد هذه المواقع، ومطالباً الأهالي بالانتقال الفوري إلى شمال نهر لضمان سلامتهم، معتبراً أن التواجد بالقرب من عناصر الحزب أو منشآته يعرض حياة المدنيين للخطر.