Najib Mikati
لبنان

واشنطن تحمّل"حزب الله"تبعات التصعيد وتعيين المسؤول الأميركي عن ملف المفاوضات في منصب رفيع

Lebanon 24
26-05-2026 | 22:10
واشنطن تحمّلحزب اللهتبعات التصعيد وتعيين المسؤول الأميركي عن ملف المفاوضات في منصب رفيع
عشية فتح المسار العسكري للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بوساطة"البنتاغون"،بدءاً من الجمعة، حمّلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب "حزب الله"تبعات التصعيد عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل، متهمة اياه بالعمل على «تقويض فرص التهدئة».
واشارت " الشرق الاوسط" الى انه في إحاطة مع عدد من الصحافيين، أفاد مسؤول أميركي رفيع، طلب عدم نشر اسمه، بأن «(حزب الله) تجاهل مراراً الطلبات بوقف النار على إسرائيل»، مؤكداً أن إدارة ترمب «لن تطلب من إسرائيل أن تستوعب الهجمات على قواتها ومدنييها بصورة سلبية».
وشدد على أن «(حزب الله) يتحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي، بعدما خرق وقف إطلاق النار في الثاني من آذار الماضي، بعد يومين من بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من الجهة الأخرى.
وإذ عدَّ أن «الوضع القائم لم يعد قابلاً للاستمرار»، لاحظ أنه منذ التوصل إلى وقف النار في 17 نيسان الماضي، أطلق «حزب الله» أكثر من ألف مُسيّرة، وأكثر من 700 صاروخ؛ «في محاولة لعرقلة المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل»، متهماً «الحزب» أيضاً بأنه «يسعى، الآن، إلى حرمان الشعب اللبناني من فرصة السلام وإعادة الإعمار». وأضاف أن «الحزب» يرى في أي مسار تفاوضي تقوده الدولة اللبنانية «تهديداً وجودياً»؛ لأن نجاح الحكومة اللبنانية في التوصل إلى وقف إطلاق نار، بدعم أميركي، «سينزع من (حزب الله) قوته وروايته القائمة على المقاومة».
وأكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، من جهته، أن إدارة ترمب «تعمل على ملف لبنان بشكل منفصل» عن مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وايران. وقال: «نحن منخرطون حالياً في ملف لبنان، ولدينا هدنة لمدة 45 يوماً، ونعقد اجتماعات أسبوعية، بالإضافة إلى تواصل يومي متواصل بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية». وكرر أن «المشكلة ليست في لبنان وإسرائيل، بل في حزب الله»، مشيراً الى أن الأخير أصدر بياناً يدعو إلى إسقاط الحكومة اللبنانية.
وشدد على أن هذا الحزب «وكيل إيراني مائة في المائة»، مشدداً على أنه «طالما بقي حزب الله مسلحاً، سيكون من الصعب تحقيق السلام في لبنان». واتهم ناشطي الحزب بأنهم «إنهم لا يهاجمون إسرائيل فحسب، بل يضطهدون الشعب اللبناني».
وتحدث روبيو عن «احراز تقدم جيد» في المحادثات اللبنانية - الإسرائيلية، مضيفاً: «سنواصل العمل على إيجاد سبيل للمضي قدماً».
وكذلك كرر أن «لإسرائيل الحق دائماً في الدفاع عن نفسها (…) لذا إذا أطلق حزب الله صواريخ، فلإسرائيل كامل الحق في الرد أو منع ذلك». وذكر بأن «هذا أمر مُتفق عليه خلال وقف إطلاق النار الحالي في لبنان، وسيظل كذلك».

اضافت" الشرق الاوسط": من المقرر أن تُعقد، الأسبوع المقبل أيضاً، جولة جديدة من المحادثات على المستوى السياسي. ويرتقب وصول الوفد اللبناني، برئاسة السفير سيمون كرم، في نهاية الأسبوع المقبل، للانضمام إلى السفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى حمادة معوض؛ بغية استئناف المحادثات.
ويمثل إدارة الرئيس دونالد ترمب في الوساطة كل من السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى، والمستشار في وزارة الخارجية مدير مكتب تخطيط السياسات مايكل نيدهام، وهو خبير استراتيجي في السياسة الخارجية عُيّن أخيراً مساعداً للرئيس ترمب ونائب مستشار الأمن القومي.
ويتمتع نيدهام بعلاقات جيدة في البيت الأبيض، بما في ذلك مع فريق نائب الرئيس جي دي فانس. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يتولى أيضاً منصب مستشار الأمن القومي، إن «مايكل كان لاعباً رئيسياً في تحقيق النجاحات الباهرة التي حققها الرئيس ترمب في السياسة الخارجية». وأضاف، في بيان، أن مايكل كنائب مستشار الأمن القومي «سيواصل تنفيذ أجندة الرئيس: أميركا أولاً، والبناء على الإنجازات التاريخية لمجلس الأمن القومي في عهد ترمب». وسيتولى كبير الموظفين عند روبيو حالياً دان هولر، المنصب السابق لنيدهام مستشاراً ومدير تخطيط السياسات بالوكالة.
ولم يتضح ما إذا كان نيدهام سيبقى ممسكاً ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية أم لا.
واشنطن تحمّل "حزب الله" تبعات التصعيد وتقويض فرص التهدئة: لن تطلب من إسرائيل استيعاب الهجمات بصورة سلبية
