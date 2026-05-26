تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تباين بين حزب الله وبري بعد دعوة قاسم لإسقاط الحكومة

Lebanon 24
26-05-2026 | 22:47
A-
A+
تباين بين حزب الله وبري بعد دعوة قاسم لإسقاط الحكومة
تباين بين حزب الله وبري بعد دعوة قاسم لإسقاط الحكومة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت" الشرق الاوسط": لم تلق دعوة الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم إلى إسقاط الحكومة رفضاً من خصوم الحزب السياسيين فحسب، بل بدت أيضاً غير منسجمة مع موقف حليفه الأساسي رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يشارك معه في الحكومة نفسها عبر وزراء محسوبين على «الثنائي الشيعي».
Advertisement
فبينما صعّد قاسم هجومه على المفاوضات التي تجريها الدولة اللبنانية مع إسرائيل ودعا الشارع إلى إسقاط الحكومة، جاءت مواقف كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري أقرب إلى احتواء التصعيد، والتأكيد على أولوية الحفاظ على المؤسسات والاستقرار الداخلي.
وفي ظل غياب أي مؤشرات عملية إلى نية «حزب الله» الذهاب نحو خطوات تنفيذية كاستقالة وزرائه أو الدفع فعلياً نحو إسقاط الحكومة، بدا كلام قاسم أقرب إلى رفع السقف السياسي ومواصلة الضغط الإعلامي والشعبي في مواجهة مسار التفاوض القائم، أكثر منه إعلاناً عن توجه سياسي قابل للتنفيذ في الظروف اللبنانية الراهنة.
ولم تر مصادر وزارية مقربة من الرئاسة اللبنانية في كلام قاسم إلا أنه «يأتي في سياق التصعيد والهجوم المستمر من (حزب الله) على المفاوضات، وهو أمر لم يلق صدى إيجابياً، ليس فقط في أوساط معارضي (حزب الله)، إنما أيضاً من قبل حلفائه».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان يريد (حزب الله) إسقاط الحكومة التي يشارك فيها، فليبدأ أولاً بسحب وزرائه منها، وهو ما لن يفعله في الوضع الراهن».
وفي الإطار نفسه، اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، النائب قاسم هاشم، أن دعوة قاسم إلى إسقاط الحكومة «هي رأي لا أكثر ولا أقل»، موضحاً أن «هذه الدعوة أتت في سياق ما كان يتحدث عنه عن ملف القرض الحسن، إلا أن الواقع لا يحتمل مثل هذه الإجراءات».
وأكد هاشم في حديث إذاعي «ضرورة العمل أكثر على وحدة الموقف الداخلي ومواجهة التحديات للحفاظ على التلاقي بين اللبنانيين، وهذا هو موقف الرئيس نبيه بري»، مستبعداً في الوقت نفسه أي احتمال لسحب «حزب الله» وزرائه من الحكومة، بالقول إن «الوضع لا يسمح بذلك»، ومشدداً على «وجوب الحفاظ على كل المؤسسات، لا سيما أنه جرى الحفاظ على الحكومة في أصعب الظروف».
وكتب كمال ذبيان في" الديار": اسقاط حكومتين من قبل «حزب الله»، كان بسبب يتعلق بوجوده ودوره المقاوم وللدفاع عن نفسه وفق ما يقول مصدر قيادي فيه، وعندما يرى بأن سلاحه مستهدف في وظيفته الدفاع عن لبنان ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي، يستخدمه في الداخل ضد كل من يريد المس به. وهذا ما ينطبق على الحكومة الحالية، التي يتهمها المصدر بانها ذهبت بقراراتها إلى حد التطابق مع اهداف العدو الإسرائيلي، ومطالب الإدارة الأميركية وإن ما اتخذته الحكومة من قرار في 5 و7 اب الماضي باستهداف سلاح المقاومة تحت عنوان «حصرية السلاح»، والعدو الإسرائيلي ما زال محتلا الأرض ويمارس اعتداءته اليومية والحكومة مستكينة لا تفعل شيئا لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي وعودة الأهالي وأعادة الأعمار.
‏ويعتبر «حزب الله» دعوة الشيخ قاسم لإسقاط الحكومة،رسالة تحذير أن لا تذهب إلى مكان تريده أميركا منها، وهو «التنسيق الأمني والعسكري»مع العدو الإسرائيلي، وهذا ما تحاول واشنطن أن تصل إليه في الاجتماع العسكري اللبناني- الإسرائيلي في وزارة الدفاع الاميركية الجمعة المقبل، والذي قد يورط الجيش في مواجهة مع «حزب الله» وهو ما رفضه قائده العماد رودولف هيكل.
‏وجرت اتصالات بين حركة «أمل» و»حزب الله» بعد خطاب الشيخ قاسم ولم يكن الرئيس نبيه بري مسرورا به، لأنه سبق للحليفين أن ابتعدا عن الشارع لانه سيقابله شارع آخر ولدرء الفتنة التي يسعى إليها العدو الإسرائيلي فاصدرا بيانا مشتركا أخرج المتحركين من الشارع ،ومهاجمة رئيس الحكومة وتخوينه .
ولم تظهر بعض الخطاب دعوة إلى التحرك في الشارع، ولم يطلب من الوزراء الاستقالة أو مقاطعة الجلسات، وأن الالتزام بالهدوء هو السقف الذي يقف تحته «الثنائي الشيعي» وفق المعلومات التي ترد منهما، لأن التحديات كبيرة والمخاطر كثيرة والاعتداءات الإسرائيلية مستمرة والنزوح دائم.
مواضيع ذات صلة
تصعيد سياسي جديد... قاسم يلوّح بالشارع لإسقاط الحكومة
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 09:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: تجريم المقاومة هو خطيئة كبرى ويجب على الحكومة التراجع عنها
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 09:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: لا يمكن لأي أحد أن يخلف بين "حزب الله" وحركة "أمل"
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 09:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
كلام قاسم يثير مخاوف من “ارتداد إلى الداخل”... وتباين في موقف الحزب
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 09:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الشرق الأوسط

الأمين العام

وزارة الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

نبيه بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:28 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:01 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-05-27
Lebanon24
01:47 | 2026-05-27
Lebanon24
01:45 | 2026-05-27
Lebanon24
01:34 | 2026-05-27
Lebanon24
01:30 | 2026-05-27
Lebanon24
01:29 | 2026-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24