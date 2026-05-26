تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الانتهاكات الاسرائيلية في لبنان امام اجتماعات جنيف فهل تبدأ معركة المحاسبة الدولية ؟

Lebanon 24
26-05-2026 | 22:48
A-
A+
الانتهاكات الاسرائيلية في لبنان امام اجتماعات جنيف فهل تبدأ معركة المحاسبة الدولية ؟
الانتهاكات الاسرائيلية في لبنان امام اجتماعات جنيف فهل تبدأ معركة المحاسبة الدولية ؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يُنتظر أن يتحوّل الملف اللبناني، في الدورة الـ 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي تُعقد من 15 حزيران إلى 10 تموز المقبلين، إلى بندٍ متقدّم على طاولة المجلس مع تحضير جلسة خاصة ستناقش التقرير الموسّع حول الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
Advertisement
وكتبت دوللي بشعلاني في" الديار": هذه الخطوة يعتبرها مسؤولون لبنانيون بداية مسار قانوني وسياسي طويل يهدف إلى تثبيت مسؤولية "إسرائيل" عن جرائم الحرب والإنتهاكات الجسيمة بحقّ المدنيين والبنى التحتية في لبنان.
ويتعامل لبنان، بحسب مصادر سياسية مطلعة، مع الجلسة بوصفها منصّة لتدويل ملف الانتهاكات تمهيداً لمرحلتين لاحقتين:
⁃ الأولى تتعلّق بتثبيت الوقائع قانونياً داخل المؤسسات الأممية، من خلالالتوثيق الدقيق لجميع الإنتهاكات "الإسرائيلية".
⁃ والثانية مرتبطة بالمطالبة بالمحاسبة والتعويضات لاحقاً إستناداً إلى اتفاقياتجنيف والقانون الدولي الإنساني.
كما يهدف لبنان إلى عزل "إسرائيل" دوليّاً، من خلال بناء إجماع دولي يعترف بالطابع المتعمّد لهذه الإعتداءات والغارات وعدم قانونيتها، على غرار ما حصل سابقاً في القرارات الأممية القطاعية. وتشير المعلومات إلى أنّ التقرير الذي أعدّته اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في لبنان بعنوان "تحليل قانوني يوثّق إنتهاكات "إسرائيل" الجسيمة لموجبات القانون الدولي الإنساني"، تناول الوقائع المسجّلة بعد 28 شباط الفائت، مع التركيز على تحويلها إلى ملفات قانونية للمساءلة وحفظ حقوق الضحايا.
كما يتضمّن، بحسب هذه المصادر، جداول توثيقية وصوراً وخرائط وإفادات وشهادات تُستخدم لاحقاً كمواد قانونية داعمة لأي تحرّك قضائي دولي محتمل.
وفي هذا السياق، تؤكد اللجنة الوطنية أنّ عملها "يستند إلى اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني العرفي بعيداً من أي مقاربة سياسية"، وأنّ هدف التوثيق هو "حماية الضحايا وحفظ الأدلة وتقييم مستوى الامتثال". وفي ما يتعلّق بلجنة تقصّي الحقائق المرتقبة، تفيد المصادر بأنّ زيارة أولية إلى لبنان يجري التحضير لها بعد جلسة منتصف حزيران، على أن تضمّ خبراء في القانون الدولي الإنساني، ومتخصّصين في توثيق جرائم الحرب، وخبراء أسلحة وأدلة رقمية وتقارير ميدانية. وتتحدّث المصادر عن ترتيبات تجري لهذه الزيارة بين أواخر حزيران ومطلع تموز، بالتنسيق مع السلطات اللبنانية والأجهزة الأممية العاملة في بيروت. وتندرج هذه الخطوة ضمن آليات التحقيق التي يعتمدها مجلس حقوق الإنسان عبر بعثات تقصّي الحقائق واللجان المستقلة المكلّفة بتحديد الانتهاكات والمسؤوليات المحتملة.  
مواضيع ذات صلة
نائب رئيس الحكومة طارق متري: عقدنا في السرايا اجتماعًا للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بحضور 60 سفيرًا وقدمنا تقريرًا عن الانتهاكات الإسرائيلية وأبدى السفراء تضامنهم مع لبنان والضحايا المدنيين
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 09:15:57 Lebanon 24 Lebanon 24
معركة التطبيع بدأت… ولبنان أمام منعطف خطير!
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 09:15:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات داخل السجون الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 09:15:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الأمنية المصغرة في إسرائيل تبدأ اجتماعها بشأن لبنان وإيران
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 09:15:57 Lebanon 24 Lebanon 24

السلطات اللبنانية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

الغارات

بيروت

الدورة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:28 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:01 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-05-27
Lebanon24
01:47 | 2026-05-27
Lebanon24
01:45 | 2026-05-27
Lebanon24
01:34 | 2026-05-27
Lebanon24
01:30 | 2026-05-27
Lebanon24
01:29 | 2026-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24