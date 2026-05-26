تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الخوف من حرب لمدة أطول تطيح الصيف ومكتسباته

Lebanon 24
26-05-2026 | 23:03
A-
A+
الخوف من حرب لمدة أطول تطيح الصيف ومكتسباته
الخوف من حرب لمدة أطول تطيح الصيف ومكتسباته photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت سابين عويس في" النهار": يؤذن التراجع في المؤشرات الاقتصادية الحيوية مبقلق كبير كلما طال أمد الحرب، ليس فقط على صعيد النشاط الاقتصادي وأداء القطاع الخاص، وإنما أيضاً على المالية العامة في ظل تزايد الضغوط المالية بالتزامن مع تراجع في الإيرادات وشح بالدولار الأميركي في السوق. ويكمن الخطر هنا في أن تطيح الحرب الموسم السياحي، ما يرتب تراجعاً في التحويلات والتدفقات المالية الناجمة عن المغتربين والاستهلاك السياحي. مع تراجع إيرادات الخزينة، تسعى وزارة المال إلى الاستعانة بالمصرف المركزي لتوفير حاجاتها بالدولار الأميركي، وهو ما كان يحصل قبل الحرب في شكل طبيعي في ظل توافر العملة الخضراء في السوق، وسط نسبة دولرة مرتفعة جداً همشت العملة الوطنية واستعمالاتها، حتى على مستوى الرواتب والأجور التي بات احتسابها يتم وفق السعر الفعلي للدولار وليس اللولار، لكن تراجع السيولة الدولارية مع تراجع حركة الاستهلاك والإنفاق أديا إلى هذا الشح بحيث بات المركزي عاجزاً عن توفير الدولارات، فضلاً عن دخول عامل أساسي أدى إلى هذا الشح، وهو اعتماد المركزي على المصارف مباشرة في توفير نحو 90 في المئة من حاجة السوق بدلاً من 10 في المئة سابقاً، حيث كان الاعتماد في شكل غير مباشر على إحدى أكبر شركات جمع الأموال التابعة لرجل الأعمال سليم الخليل (90 في المئة). لا يزال المركزي قادراً على توفير حاجات الدولة، ولكن ليس في شكل كامل (أقل بنحو 50 مليون دولار)، وذلك بعدما خسر خلال فترة الحرب نصف مليار دولار، (علماً أن موجوداته سجلت خلال النصف الأول من أيار الجاري زيادة بنحو 32 مليون دولار).
Advertisement
وعلى رغم التعاون والتنسيق الكاملين بين وزارة المال والمركزي، أبلغ الأخير الوزارة أنه ليس في وارد المس بالاحتياطيات بالعملات الأجنبية لديه، التي هي حكماً ملك المودعين، وهي مخصصة فقط لتغطية سحوبات التعاميم، علماً أن لدى الوزارة في حساب الخزينة رقم 36 ما يقارب 840 مليون دولار جاهزة لتغطية الحاجات التمويلية. إلا أن الوزارة تفضّل الاحتفاظ بها كملاذ أخير لأيّ حاجات طارئة. كان لافتاً أنه في الأسابيع القليلة الماضية، برزت حملة شديدة على المركزي، من خلال التهويل بتوجّهه لاتخاذ قرار بتعويم الليرة والتخلي عن قرار تثبيت النقد. والحملة لا تزال قائمة على رغم غياب أي مؤشرات جدّية لهذا التوجه، علماً أن لجوء المركزي إلى تطبيق المادة 69 من قانون النقد والتسليف (وتنص على أن على المركزي أن يبقي في موجوداته أموالاً من الذهب والعملات الاجنبية التي تضمن سلامة النقد الوطني توازي 30% من قيمة النقد تحت الطلب)، من شأنه أن يعيد القيمة إلى الليرة ويجعلها من أقوى العملات في العالم، ما دامت تحظى بالتغطية الذهبية!
من هنا، لا تخشى مصادر نقدية على العملة، وإنما تخشى على الأثر التضخمي الناتج عن الارتفاع الحاد في الأسعار، ما يخفض القيمة الشرائية للمداخيل. أما الخشية الأكبر، فتكمن في استمرار الحرب لمدة أطول تطيح الصيف ومكتسباته.
 
مواضيع ذات صلة
مفوض الطاقة الأوروبي: سنواجه صيفا صعبا بسبب أزمة حرب إيران
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 09:16:10 Lebanon 24 Lebanon 24
من الأضحى إلى الصيف: الحرب تُسقط الموسم السياحي وخسائر بالملايين
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 09:16:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاوف من تصعيد كبير يطيح بالهدنة ورهان رسمي على تدخل عاجل من قِبَل الراعي الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 09:16:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 13 نيسان.. لماذا عاد الخوف من الداخل يزاحم الخوف من الجبهة؟
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 09:16:10 Lebanon 24 Lebanon 24

المالية العامة

سليم الخليل

سابين عويس

بين والاس

الخليل

التزام

الترا

الذهب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:28 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:01 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-05-27
Lebanon24
01:47 | 2026-05-27
Lebanon24
01:45 | 2026-05-27
Lebanon24
01:34 | 2026-05-27
Lebanon24
01:30 | 2026-05-27
Lebanon24
01:29 | 2026-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24