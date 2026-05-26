تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
17
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
الخوف من حرب لمدة أطول تطيح الصيف ومكتسباته
Lebanon 24
26-05-2026
|
23:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت
سابين عويس
في" النهار": يؤذن التراجع في المؤشرات الاقتصادية الحيوية مبقلق كبير كلما طال أمد الحرب، ليس فقط على صعيد النشاط الاقتصادي وأداء القطاع الخاص، وإنما أيضاً على
المالية العامة
في ظل تزايد الضغوط المالية بالتزامن مع تراجع في الإيرادات وشح بالدولار الأميركي في السوق. ويكمن الخطر هنا في أن تطيح الحرب الموسم السياحي، ما يرتب تراجعاً في التحويلات والتدفقات المالية الناجمة عن المغتربين والاستهلاك السياحي. مع تراجع إيرادات الخزينة، تسعى وزارة المال إلى الاستعانة بالمصرف المركزي لتوفير حاجاتها بالدولار الأميركي، وهو ما كان يحصل قبل الحرب في شكل طبيعي في ظل توافر العملة الخضراء في السوق، وسط نسبة دولرة مرتفعة جداً همشت العملة الوطنية واستعمالاتها، حتى على مستوى الرواتب والأجور التي بات احتسابها يتم وفق السعر الفعلي للدولار وليس اللولار، لكن تراجع السيولة الدولارية مع تراجع حركة الاستهلاك والإنفاق أديا إلى هذا الشح بحيث بات المركزي عاجزاً عن توفير الدولارات، فضلاً عن دخول عامل أساسي أدى إلى هذا الشح، وهو اعتماد المركزي على المصارف مباشرة في توفير نحو 90 في المئة من حاجة السوق بدلاً من 10 في المئة سابقاً، حيث كان الاعتماد في شكل غير مباشر على إحدى أكبر شركات جمع الأموال التابعة لرجل الأعمال
سليم الخليل
(90 في المئة). لا يزال المركزي قادراً على توفير حاجات الدولة، ولكن ليس في شكل كامل (أقل بنحو 50 مليون دولار)، وذلك بعدما خسر خلال فترة الحرب نصف مليار دولار، (علماً أن موجوداته سجلت خلال النصف الأول من أيار الجاري زيادة بنحو 32 مليون دولار).
Advertisement
وعلى رغم التعاون والتنسيق الكاملين بين وزارة المال والمركزي، أبلغ الأخير الوزارة أنه ليس في وارد المس بالاحتياطيات بالعملات الأجنبية لديه، التي هي حكماً ملك المودعين، وهي مخصصة فقط لتغطية سحوبات التعاميم، علماً أن لدى الوزارة في حساب الخزينة رقم 36 ما يقارب 840 مليون دولار جاهزة لتغطية الحاجات التمويلية. إلا أن الوزارة تفضّل الاحتفاظ بها كملاذ أخير لأيّ حاجات طارئة. كان لافتاً أنه في الأسابيع القليلة الماضية، برزت حملة شديدة على المركزي، من خلال التهويل بتوجّهه لاتخاذ قرار بتعويم الليرة والتخلي عن قرار تثبيت النقد. والحملة لا تزال قائمة على رغم غياب أي مؤشرات جدّية لهذا التوجه، علماً أن لجوء المركزي إلى تطبيق المادة 69 من قانون النقد والتسليف (وتنص على أن على المركزي أن يبقي في موجوداته أموالاً من
الذهب
والعملات الاجنبية التي تضمن سلامة النقد الوطني توازي 30% من قيمة النقد تحت الطلب)، من شأنه أن يعيد القيمة إلى الليرة ويجعلها من أقوى العملات في العالم، ما دامت تحظى بالتغطية الذهبية!
من هنا، لا تخشى مصادر نقدية على العملة، وإنما تخشى على الأثر التضخمي الناتج عن الارتفاع الحاد في الأسعار، ما يخفض القيمة الشرائية للمداخيل. أما الخشية الأكبر، فتكمن في استمرار الحرب لمدة أطول تطيح الصيف ومكتسباته.
مواضيع ذات صلة
مفوض الطاقة الأوروبي: سنواجه صيفا صعبا بسبب أزمة حرب إيران
Lebanon 24
مفوض الطاقة الأوروبي: سنواجه صيفا صعبا بسبب أزمة حرب إيران
27/05/2026 09:16:10
27/05/2026 09:16:10
Lebanon 24
Lebanon 24
من الأضحى إلى الصيف: الحرب تُسقط الموسم السياحي وخسائر بالملايين
Lebanon 24
من الأضحى إلى الصيف: الحرب تُسقط الموسم السياحي وخسائر بالملايين
27/05/2026 09:16:10
27/05/2026 09:16:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من تصعيد كبير يطيح بالهدنة ورهان رسمي على تدخل عاجل من قِبَل الراعي الأميركي
Lebanon 24
مخاوف من تصعيد كبير يطيح بالهدنة ورهان رسمي على تدخل عاجل من قِبَل الراعي الأميركي
27/05/2026 09:16:10
27/05/2026 09:16:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 13 نيسان.. لماذا عاد الخوف من الداخل يزاحم الخوف من الجبهة؟
Lebanon 24
بعد 13 نيسان.. لماذا عاد الخوف من الداخل يزاحم الخوف من الجبهة؟
27/05/2026 09:16:10
27/05/2026 09:16:10
Lebanon 24
Lebanon 24
المالية العامة
سليم الخليل
سابين عويس
بين والاس
الخليل
التزام
الترا
الذهب
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل يكون طرف أيلول اللبناني مبلولًا بالتسويات الكبرى أو بالانفجار الكبير؟
Lebanon 24
هل يكون طرف أيلول اللبناني مبلولًا بالتسويات الكبرى أو بالانفجار الكبير؟
02:00 | 2026-05-27
27/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المديرية العامة للدفاع المدني تنعى الشهيد كامل زين
Lebanon 24
المديرية العامة للدفاع المدني تنعى الشهيد كامل زين
01:47 | 2026-05-27
27/05/2026 01:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مرجعيات رسمية تتدخل في الاعلام
Lebanon 24
مرجعيات رسمية تتدخل في الاعلام
01:45 | 2026-05-27
27/05/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلان في عيد الاضحى: لتسوية سعودية إيرانية تنزع فتيل الازمة
Lebanon 24
قبلان في عيد الاضحى: لتسوية سعودية إيرانية تنزع فتيل الازمة
01:34 | 2026-05-27
27/05/2026 01:34:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عون "يوازن" خطابه الاعلامي
Lebanon 24
عون "يوازن" خطابه الاعلامي
01:30 | 2026-05-27
27/05/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إنخفاض في الحرارة وأمطار... هكذا سيُصبح الطقس إعتباراً من بعد ظهر يوم غدّ
Lebanon 24
إنخفاض في الحرارة وأمطار... هكذا سيُصبح الطقس إعتباراً من بعد ظهر يوم غدّ
05:24 | 2026-05-26
26/05/2026 05:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ذكرى التحرير تحت النار.. لبنان أمام امتحان المعادلة الجديدة
Lebanon 24
ذكرى التحرير تحت النار.. لبنان أمام امتحان المعادلة الجديدة
12:30 | 2026-05-26
26/05/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ جديد للضاحية الجنوبيّة لبيروت: إذا نفذت المباني سننتقل إلى صور وصيدا والبقاع
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ جديد للضاحية الجنوبيّة لبيروت: إذا نفذت المباني سننتقل إلى صور وصيدا والبقاع
09:28 | 2026-05-26
26/05/2026 09:28:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"اعلان مهم" غدا في الولايات المتحدة
Lebanon 24
"اعلان مهم" غدا في الولايات المتحدة
16:01 | 2026-05-26
26/05/2026 04:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
السرّ في غواصة قدراتها فائقة... هذا سبب إهتمام الولايات المتّحدة بإقليم قريب من دولة عربيّة
Lebanon 24
السرّ في غواصة قدراتها فائقة... هذا سبب إهتمام الولايات المتّحدة بإقليم قريب من دولة عربيّة
13:00 | 2026-05-26
26/05/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2026-05-27
هل يكون طرف أيلول اللبناني مبلولًا بالتسويات الكبرى أو بالانفجار الكبير؟
01:47 | 2026-05-27
المديرية العامة للدفاع المدني تنعى الشهيد كامل زين
01:45 | 2026-05-27
مرجعيات رسمية تتدخل في الاعلام
01:34 | 2026-05-27
قبلان في عيد الاضحى: لتسوية سعودية إيرانية تنزع فتيل الازمة
01:30 | 2026-05-27
عون "يوازن" خطابه الاعلامي
01:29 | 2026-05-27
الكردي في خطبة العيد: الدولة القوية وحدها تحمي اللبنانيين
فيديو
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
15:43 | 2026-05-26
27/05/2026 09:16:10
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
27/05/2026 09:16:10
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
27/05/2026 09:16:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24