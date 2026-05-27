ميقاتي يؤدي صلاة عيد الاضحى في طرابلس.. المفتي امام: عدونا الوحيد اسرائيل

أدى صلاة عيد الأضحى في الجامع المنصوري الكبير في ، بمشاركة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، النائب كريم كبارة، الوزير السابق عمر مسقاوي، رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبدالحميد كريمة، بلديات الفيحاء الدكتور وائل زمرلي، مدير عام مؤسسة مياه الدكتور خالد عبيد، رئيس رابطة المخاتير في طرابلس وقضائها حسام التوم، وعدد من المشايخ والعلماء وأعضاء المجلس البلدي والشخصيات الاجتماعية والاقتصادية والهيئات الشبابية والاختيارية وحشد من المواطنين.وبعد الصلاة القى المفتي إمام خطبة العيد تناول فيها معاني ورمزية العيد، وتطرق إلى قانون العفو العام الذي يجب أن يطوي الصفحة الماضية ويفتح صفحة جديدة وان يصار من خلاله إلى رفع المظلومية عن كثير من المظلومين.وأشار المفتي إلى الفوارق في الإنماء بين طرابلس والضنية وعكار وبين المناطق الأخرى، داعيا الدولة إلى إنصاف هذه المناطق والى أن تسارع إلى التنمية وايجاد المرافق ولا سيما مطار رينيه معوض في .واكد ان اهل السنة ليس لديهم خصوم وأعداء بل عدونا الوحيد هو العدو الاسرائيلي والكيان الغاصب.