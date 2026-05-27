التصعيد مضبوط

تؤكد مصادر متابعة أنّ التهديدات الإيرانية
التي نُقلت خلال الساعات الماضية إلى الولايات المتحدة
وإسرائيل انعكست بشكل مباشر على مسار الميدان، حيث واصل"حزب الله
" إطلاق المسيّرات الانقضاضية بوتيرة مرتفعة، في مقابل اكتفاء إسرائيل
حتى الآن بتوسيع عملياتها جنوباً من دون الذهاب إلى استهدافات داخل بيروت
أو الضاحية الجنوبية لبيروت.
وترى المصادر أنّ هذا السلوك المتبادل يوحي بوجود قرار بالإبقاء على مستوى التصعيد ضمن حدود مدروسة، منعاً لانفلات المواجهة نحو حرب شاملة.
كما تعتبر أنّ الرسائل الميدانية الحالية لا تزال تُستخدم لتحسين شروط التفاوض والضغط السياسي أكثر من كونها تمهيداً لانفجار واسع.