التصعيد مضبوط

تؤكد مصادر متابعة أنّ التهديدات التي نُقلت خلال الساعات الماضية إلى وإسرائيل انعكست بشكل مباشر على مسار الميدان، حيث واصل" " إطلاق المسيّرات الانقضاضية بوتيرة مرتفعة، في مقابل اكتفاء حتى الآن بتوسيع عملياتها جنوباً من دون الذهاب إلى استهدافات داخل أو الضاحية الجنوبية لبيروت.وترى المصادر أنّ هذا السلوك المتبادل يوحي بوجود قرار بالإبقاء على مستوى التصعيد ضمن حدود مدروسة، منعاً لانفلات المواجهة نحو حرب شاملة.كما تعتبر أنّ الرسائل الميدانية الحالية لا تزال تُستخدم لتحسين شروط التفاوض والضغط السياسي أكثر من كونها تمهيداً لانفجار واسع.