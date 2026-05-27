مرجعيات رسمية تتدخل في الاعلام

كشفت مصادر إعلامية أن بعض المرجعيات السياسية الأساسية باتت تتدخل بشكل مباشر في عمل عدد من ، خصوصاً في ما يتعلق بالبرامج الحوارية والسياسية.وبحسب المصادر، فإن الضغوط لا تقتصر على تحديد طبيعة المواضيع المطروحة، بل تشمل أيضاً الدفع باتجاه استضافة شخصيات محددة ومنحها مساحة أكبر للظهور الإعلامي خلال هذه المرحلة الحساسة.وأشارت المصادر إلى أن بعض القنوات تتعرض لاتصالات متكررة من جهات سياسية نافذة بهدف التأثير على خيارات معينة وتوجهات مرتبطة بالضيوف في البرامج الحوارية.