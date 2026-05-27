الكردي في خطبة العيد: الدولة القوية وحدها تحمي اللبنانيين

دعا أمين في الشيخ أمين ، في خطبة ، إلى العودة إلى مشروع الدولة العادلة والقوية، معتبراً أنّه "الملاذ اليوم أكثر من أيّ وقت مضى"، في ظل الأزمات والتحديات التي يعيشها .وقال الشيخ الكردي إن الدولة المنشودة هي التي “تجمع كل اللبنانيين، ولا تُبقي أي مظلوم في السجون، ولا تؤخّر إصدار أي عفو”، مشدداً على ضرورة الاحتكام إلى المؤسسات الدستورية والحوار الوطني.وأضاف: “ندعو كل الأفرقاء اليوم للعودة إلى مشروع الدولة، فهذا القتل المستمر لن توقفه المزايدات ولا التخوين المتبادل بين البعض، إنّما يوقفه أن نلتحق جميعاً بالأطر الدستورية وأطر الدولة التي تفتح باب الحوار واتخاذ القرار المناسب الذي يجتمع عليه كل اللبنانيين”.