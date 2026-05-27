المديرية العامة للدفاع المدني تنعى الشهيد كامل زين

نعت العنصر الشهيد كامل يوسف زين، من عديد مركز سحمر العضوي- جب جنين الاقليمي الذي إستشهد بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٢٦ جراء العدوان على بلدة القرعون، أثناء قيامه بواجبه الإنساني.وفي التفاصيل، فقد استهدفت الغارة أحد المواطنين أثناء تنقله على دراجة نارية قرب سد القرعون. وبالتزامن مع ذلك، صودف مرور العنصر في الدفاع المدني الشهيد كامل يوسف زين في سيارته، حيث كان برفقة عائلته، فما كان منه إلا أن ترجل على الفور، تاركاً عائلته في السيارة، وتوجه لمساعدة المصاب والقيام بواجبه الإنساني في إسعافه. وخلال قيامه بتنفيذ المهمة أغار الطيران المعادي مرة ثانية على الموقع نفسه، ما أدى إلى إصابة العنصر في الدفاع المدني إصابة بالغة وقد فارق الحياة لاحقاً متأثراً بجراحه.وفي ما يلي نبذة عن حياته:- كامل يوسف زين، من مواليد ٣ كانون الأول ١٩٧٢ - سحمر (قضاء الغربي).- تطوع اختيارياً في للدفاع المدني بتاريخ ٢-١-٢٠٠١.- ثبت في المديرية العامة للدفاع المدني بتاريخ ٢٥-٨-٢٠٢٣.- تابع العديد من الدورات التدريبية في مجال الإطفاء والإسعاف والإنقاذ.- حائز على العديد من التناويه والتهاني من مدير عام الدفاع المدني.- شارك في العديد من المهمات الخطرة والدقيقة.- الوضع العائلي: متأهل وله ٤ أولاد.وقالت المديرية العامة للدفاع المدني إنها "إذ تنحني إجلالاً أمام تضحيات شهدائها الأبرار، تؤكد أن عناصرها سيبقون على في أداء رسالتهم الإنسانية مهما بلغت التضحيات ، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا ويلهم عائلته ورفاقه الصبر والسلوان."