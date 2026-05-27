تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هل يكون طرف أيلول اللبناني مبلولًا بالتسويات الكبرى أو بالانفجار الكبير؟

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
27-05-2026 | 02:00
A-
A+
هل يكون طرف أيلول اللبناني مبلولًا بالتسويات الكبرى أو بالانفجار الكبير؟
هل يكون طرف أيلول اللبناني مبلولًا بالتسويات الكبرى أو بالانفجار الكبير؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد التهديدات الإسرائيلية بتوسيع دائرة استهدافاتها في لبنان لتشمل الضاحية الجنوبية لبيروت، وبعد تهديد الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم بإسقاط الحكومة في الشارع، لم يعد الحديث عن شهر أيلول في لبنان مجرد تحديد زمني عابر ضمن روزنامة الأحداث الإقليمية، بل كاد أن يتحوّل تدريجياً إلى عنوان سياسي وأمني بالغ الحساسية، تُبنى عليه رهانات الداخل والخارج معًا، باعتباره المهلة المفترضة لاختبار قدرة الدولة اللبنانية على الدخول في مرحلة جديدة من إعادة ترتيب واقعها الأمني والسياسي، في ضوء التحولات الكبرى التي تضرب المنطقة.
Advertisement
فالمعطيات المتقاطعة من أكثر من عاصمة معنية بالملف اللبناني تشير إلى أن الأشهر الفاصلة عن أيلول ليست مرحلة انتظار بقدر ما هي فترة سماح دولية أخيرة للبنان، قبل الانتقال إلى خيارات أكثر حدة، سواء على المستوى السياسي أو الأمني أو حتى الاقتصادي. إلاّ أن التهديدات المتبادلة بين "تل أبيب" و"حارة حريك" قد أعادت عقارب الساعة إلى الوراء، وصعبّت عمل الفريق اللبناني العسكري إلى اجتماعات البنتاغون الجمعة المقبل.
وفي خلفية هذا المشهد، يبرز عاملان أساسيان يرفعان منسوب القلق :الأول، اقتراب التفاهم الأميركي – الإيراني من لحظة الحسم، ولو بصورة غير نهائية.
والثاني، الإصرار الدولي المتزايد على ربط أي استقرار طويل الأمد في الجنوب اللبناني بمسألة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. وهنا تحديدًا تكمن خطورة ما ينتظر لبنان في أيلول.
فالولايات المتحدة، ومعها الدول الغربية والعربية المعنية مباشرة بالوضع اللبناني، لا تنظر إلى هذا الشهر بوصفه موعدًا تقنيًا أو إداريًا، بل باعتباره نقطة تقييم شاملة على قدرة الدولة اللبنانية فعلاً على الالتزام بالتعهدات التي قطعتها، سواء لجهة تنفيذ القرار 1701، أو لجهة ضبط الحدود الجنوبية، أو لجهة البدء عمليًا بإعادة صياغة العلاقة بين الدولة و"حزب الله" ضمن معادلة مختلفة عن تلك التي حكمت لبنان منذ عام 2006.
لكن ما يجعل الصورة أكثر تعقيدًا هو أن أيلول لا يرتبط فقط بلبنان، بل يتقاطع مع مسارات إقليمية ودولية متعددة.
فالمنطقة بأسرها تبدو وكأنها تتجه نحو إعادة إنتاج توازنات جديدة بعد الحرب الطويلة الممتدة من غزة إلى جنوب لبنان والبحر الأحمر. وفي مثل هذه اللحظات الانتقالية، غالبًا ما تتحول الساحات الهشة إلى أماكن اختبار للاتفاقات الكبرى. وليس خافيًا على أحد أن لبنان يأتي في مقدمة هذه الساحات.
فإذا نجحت المفاوضات الأميركية – الإيرانية في تثبيت تفاهمات أولية حول ملفات المنطقة، فإن لبنان سيكون أمام مرحلة ضغوط غير مسبوقة لترجمة هذه التفاهمات ميدانيًا. أما إذا فشلت المفاوضات أو تعثرت، فإن الساحة اللبنانية قد تتحول مجددًا إلى صندوق رسائل بالنار بين القوى المتصارعة. من هنا، تبدو الاحتمالات المفتوحة أمام لبنان حتى أيلول شديدة التناقض.
الاحتمال الأول يتمثل في نجاح المسار التفاوضي الإقليمي، ما يفتح الباب أمام نوع من "التهدئة المنظمة" في الجنوب، تترافق مع ضغوط سياسية داخلية ودولية لدفع الدولة اللبنانية نحو خطوات تدريجية تتعلق بحصر القرار الأمني والعسكري بمؤسسات الدولة. وهذا السيناريو، وإن كان الأقل كلفة أمنيًا، إلا أنه سيكون الأكثر تعقيدًا سياسيًا، لأنه سيضع الداخل اللبناني أمام انقسام حاد حول كيفية مقاربة ملف سلاح "حزب الله" ودوره الإقليمي.
أما الاحتمال الثاني، فيقوم على فشل التفاهمات أو انهيارها عند مرحلة التفاصيل التنفيذية، وهو ما قد يدفع إسرائيل إلى تصعيد واسع تحت عنوان منع إعادة تموضع "حزب الله" عسكريًا على الحدود، مستفيدة من الغطاء الدولي الذي يربط بين التهدئة وبين تنفيذ الالتزامات اللبنانية. وفي هذه الحال، يصبح أيلول موعدًا لانفجار مؤجل أكثر منه محطة تسوية.
وهناك احتمال ثالث أكثر دقة وخطورة، يتمثل في بقاء الوضع معلقًا بين الحرب والتسوية؛ أي لا اتفاق نهائي ولا مواجهة شاملة، بل استمرار حالة الاستنزاف الحالية بأشكال مختلفة، من الجنوب إلى الداخل الاقتصادي والسياسي اللبناني. وهذا السيناريو قد يكون الأكثر ترجيحًا، لأن القوى الدولية والإقليمية تبدو حتى الآن غير جاهزة لا للحرب الكبرى ولا للتسوية الكاملة.
لكن وسط كل هذه السيناريوهات، تبقى المعضلة الأساسية داخلية بامتياز، إذ أن لبنان يدخل هذه المرحلة الدقيقة في ظل دولة شبه مشلولة، واقتصاد منهار، ومؤسسات عاجزة، وانقسام سياسي عمودي، فيما يزداد شعور اللبنانيين بأن بلدهم بات يُدار وفق إيقاع التفاهمات الخارجية أكثر مما يُدار وفق قرار وطني جامع.
ولهذا، فإن أيلول قد لا يكون مجرد موعد سياسي، بل لحظة مفصلية تحدد شكل لبنان في السنوات المقبل. فهل ينجح في التحول إلى دولة تستعيد تدريجيًا قرارها السيادي والأمني ضمن تسوية إقليمية كبرى، أم يبقى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية، مع ما يحمله ذلك من أخطار على الكيان والاقتصاد والاستقرار؟
حتى الآن، لا أحد يملك جوابًا حاسمًا. لكن المؤكد أن لبنان يقترب من واحد من أكثر أشهره حساسية منذ سنوات طويلة، وأن ما بعد أيلول قد لا يشبه ما قبله، سواء اتجهت المنطقة نحو التسوية أو نحو الانفجار الكبير.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ترامب: إما أن نبرم الصفقة الصحيحة مع إيران أو ننتصر بسهولة كبيرة عسكريا
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 11:31:22 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يكون هذا الفنان اللبنانيّ عريس الـ2026؟
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 11:31:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية القطري: خلال شهر أو شهرين سنرى أثرا اقتصاديا كبيرا نتيجة هذه الحرب
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 11:31:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سيبدأ تدفّق النفط بسرعة كبيرة سواء بمساعدة إيران أو بدونها
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 11:31:22 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

الأمين العام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:01 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:28 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:15 | 2026-05-27
Lebanon24
04:00 | 2026-05-27
Lebanon24
03:49 | 2026-05-27
Lebanon24
03:47 | 2026-05-27
Lebanon24
03:36 | 2026-05-27
Lebanon24
03:31 | 2026-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24