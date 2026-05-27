تقرير أميركي يتحدث عن معادلة جديدة: "حزب الله" مقابل هذه الدولة

ذكر موقع "Substack" الأميركي أنه "على الرغم من وقف إطلاق النار والتقدم المبدئي نحو توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، لا يزال الخليج العربي متوتراً بشكل خطير. ففي الساعات الأربع والعشرين الماضية وحد...