سلام معايداً بالاضحى: يبقى العيد مناسبة للتمسّك بقدرتنا على تحقيق بناء دولة قوية وعادلة

كتب رئيس الحكومة عبر حسابه على منصة اكس: "أتقدّم من اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بأصدق التهاني لمناسبة حلول المبارك. يأتي العيد هذا العام ولبنان ما زال يمر بأصعب الظروف، من حرب ودمار ومآسي. لكن يبقى العيد مناسبة للتمسّك بالأمل والثقة بقدرتنا على تحقيق هدفنا ببناء دولة قوية وعادلة للنهوض بلبنان."

