بالصور.. صلاة عيد الأضحى في سجن رومية

أقيمت صلاة وخطبة المبارك في أول أيام العيد، برعاية هيئة رعاية السجناء وأسرهم التابعة لدار في الجمهوريّة اللبنانيّة.وأكد أمين سرّ الهيئة والمدرّس الديني في السجون الشيخ على أهمية الالتزام بطاعة الله تعالى لما تحمله من بركة ونجاة في الدنيا والآخرة، أسوة بما حدث مع النبي إبراهيم عليه السلام.وقد جرى بعد ذلك توزيع الحلوى على السجناء.